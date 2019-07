EE. UU.: Las polémicas muñecas negras diseñadas para ser golpeadas

Unas muñecas negras, hechas de trapo y con hilos de colores que simulan ser rastas fueron creadas para que las personas se desahoguen mientras las golpean o las lanzan reiteradas veces contra la pared. Sin embargo, tienen sus días contados en las tiendas de EE. UU. debido a su connotación racista y violenta.

Las muñecas de grandes ojos blancos fueron tildadas de ofensivas y racistas. Tienen por nombre ‘Feel Better Doll’ (muñeca siéntete mejor) y en sus indicaciones dice: “Cuando las cosas no vayan bien y quieras golpear la pared y gritar (...) Solo agárrala firmemente por las piernas y encuentra una pared para golpear la muñeca".

Recientemente, las ‘Feel Better Doll’ fueron retiradas de tres tiendas de Bayonne y Nueva Jersey debido a las quejas de varios clientes. Una de las que alzó su voz de protesta fue la asambleista Ángela McKnight, quien difundió en su cuenta de Facebook las imágenes e información del peculiar producto.

'Instrucciones' de uso: golpear a la muñeca contra una pared. Debajo aparece la dirección de la página web de la compañía distribuidora y el correo de contacto. Foto: Facebook.

En tanto, Jimmy Davis, alcalde de la ciudad de Bayonne, expresó que las muñecas eran “ofensivas e inquietantes en muchos niveles".

“Está claro que se hace en una representación inapropiada de una persona negra y le indica a la gente que la golpee. El racismo no tiene lugar en el mundo y no lo toleraré, especialmente en este distrito", dijo a The Jersey Journal.

Luego, el gerente de One Dollar Zone, Ricky Shah, se disculpó por tener a las muñecas en su tienda. Asimismo, aseguró que habían sido sacadas después de que una persona publicara imágenes en redes sociales.

"De alguna manera se resbaló por las grietas", indicó Shah en referencia a que las muñecas habían llegado a la compañía con sede en Patterson con un lote de 35 000 artículos en liquidación. Aparentemente, la empresa no revisó como es debido el cargamento.









