Adolescente de 13 años insertó una aguja en su pene para no quedarse dormido mientras hacía la tarea

En China, un adolescente de 13 años, insertó una aguja de acupuntura de diez centímetros en su pene para mantenerse despierto mientras hacía sus tareas escolares.

El adolescente de la ciudad de Weinan (noroeste de China) no le podía confesar a sus padres el radical método que había empleado para evitar quedarse dormido.

“Caminaba inusualmente lento, así que le dije que acelerara, pero siguió caminando lentamente", dijo su madre al Global Times.

Al parecer, el menor no contaba con que luego de terminar la tarea seguiría con el objeto en su interior, ya que solo sería posible sacarlo mediante una cirugía.

Le extrajeron la aguja en el hospital X'ian Children's. Foto: AsiaWire.

“Finalmente dijo: ‘Mamá, tengo que confesarte algo’, me quedé dormido mientras hacía la tarea, así que traté de despertarme con una aguja en la uretra”, recuerda la madre.

“Le pregunté por qué no me lo había dicho antes y me dijo: ‘Traté de hacerlo, pero no sabía cómo’”.

El adolescente había sacado la aguja de acupuntura del cajón de su abuela.

El jefe adjunto de urología en el hospital, Wang Shengxing, examinó al muchacho después de que lo trasladaron desde un hospital local más pequeño.

El médico Wang Shengxing examina la imagen de rayos x de la pelvis del menor. Foto: AsiaWire.

“Le dolió cuando caminaba y cuando orinaba. Su padres estaban bastante angustiados”, dijo el médico.

A pesar de su malestar, sus familiares no intuían el grave riesgo que corría su hijo.

“Estaba en riesgo de infección o sangrado; si se hubiera movido, podría haberle roto la vejiga o las arterias”, explicó Wang.

Luego de una operación de emergencia, se espera que el adolescente se recupere totalmente.