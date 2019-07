Degollada y escondida en una maleta: estupor por feminicidio de influencer rusa

Catherine S. tenía 24 años y llevaba una vida de lujo en Rusia: le gustaba viajar y degustar platillos exquisitos en extravagantes restaurantes de Rusia. Era influencer de Instagram y deportista.

En esta red social, se describe en una frase: “el ser determina la conciencia”. El último sábado, el cuerpo de Catherine S. fue hallado en el interior de una maleta en un departamento de la calle Pyr’ev, en Rusia.

Había sido víctima de un feminicidio: fue degollada y no se descarta que haya sido víctima de violencia sexual.

De acuerdo al canal ruso REN TV, los padres de Catherine S. habían hablado con ella por última vez el viernes por la noche, después dejó de comunicarse.

Fue el dueño del departamento quien sospechó que algo andaba mal porque la joven no salía, entonces abrió la puerta y en el pasillo vio una imagen terrible: el cadáver estaba parcialmente escondido en una maleta.

Su pareja ya ha sido interrogado por la policía, según este medio, pero dijo que había visto a Catherine S. un día antes del crimen, y que no hubo peleas entre ellos.

Según los datos preliminares, el principal sospechoso del feminicidio es su ex pareja. De acuerdo con la información disponible, Catherine S. no dejó de comunicarse con él, y él estaba celoso de sus nuevos pretendientes. Es posible que haya sido el triángulo amoroso y los celos lo que llevó a la tragedia.

Las amigas de Catherine S., en cuyo Instagram se llama Kati K., tienen más preguntas que respuestas. Una de sus amigas en una conversación con REN TV dijo que se encontraba muy “atormentada" por su vida.

“No puedo asegurarlo, pero ella misma me escribió que su vida personal no le da paz a nadie. Obviamente, a ella no le gustaba mucho”, dijo.

Otra admitió que varias veces en las redes sociales habían insinuado que estaba prestando servicios sexuales.

Catherine S., la lujosa vida de la joven asesinada en Rusia

En los últimos años, la vida de Catherine S. había cambiado: comenzó a usar ropa de marcas famosas, a menudo viajaba al extranjero y visitaba restaurantes caros de Moscú.

Hace aproximadamente una semana, Catherine S. voló hasta Grecia. Ella contó sobre su viaje en el último post.

“Fue muy útil durante unos días escapar de las lluvias torrenciales y el frío en el mar Jónico. Para ser sincero, no me gusta un largo descanso. Viajo a menudo, pero en cada país no paso más de 3-5 días. No dejo de estudiar y trabajar”, escribió.

Catherine S. fue una practicante clínica en el Departamento de Dermatología. Después de la escuela, ingresó a la escuela de medicina, aunque su elección fue entre dos profesiones: una doctora y una periodista, pero le dio preferencia al uniforme blanco.

“Cualquier persona debe tener una profesión seria e intentar ser realizada en ella, mantenerse firme en sus propios pies, ser independiente, de modo que, en caso de que algo suceda, no corra para nadie”, afirmaba en sus post.

Catherine S. participó en sesiones de fotos y no dudó en publicar las imágenes resultantes en la web. Los usuarios de Internet han notado su parecido con la actriz Audrey Hepburn.

El Departamento de Investigación Principal de la TGF de Rusia ya abrió una investigación por el feminicidio. Se están tomando medidas para arrestar al sospechoso. Así lo informó mediante este comunicado: