Asteroide “asesino de ciudades” pasó entre la Tierra y la Luna: astrónomos no pudieron notarlo [VIDEO]

La NASA ha reportado el paso entre la Tierra y la Luna de un asteroide con dimensiones semejantes a un campo de fútbol la madrugada del último jueves 25 de julio.

El fenómeno que pasó desapercibido por los astrónomos quienes lo notaron solo dos horas antes de su trayectoria por nuestro planeta.

El astro fue bautizado como 2019 OK y pertenece al grupo de rocas espaciales a la que la comunidad científica llama “asesino de ciudades”, según reveló al The Washington Post Alan Duffy, científico principal de la Royal Institution of Australia.

“Pensé que todo el mundo estaba preocupado por algo que sabíamos que se avecinaba”, dijo el experto. Además agregó que si el asteroide hubiera golpeado la Tierra los daños hubieran sido devastadores.

Pasó por las proximidades de la Tierra a una distancia de 73.000 kilómetros y habría podido ser visto con unos simples prismáticos, pero los científicos no tuvieron tiempo para dar la noticia al mundo pic.twitter.com/uK8Ul63uly — RT en Español (@ActualidadRT) July 26, 2019

Según datos de la NASA, el 2019 OK pasó aproximadamente a las 1:22 GMT a una velocidad de 24,5 kilómetros por segundo, unos 88 500 por hora.

Las mismas estimaciones afirman que el cuerpo celeste tiene un diámetro de entre 57 y 130 metros. Este pasó a 73.000 kilómetros de la Tierra entre esta y la Luna.

Sin embargo, la distancia media entre nuestro planeta y la Luna es de 384.400 kilómetros. Pero los astrónomos no se dieron cuenta hasta pocas horas antes, afirma el portal Science Alert.

El 2019 OK fue detectado por los astrónomos brasileños del observatorio Sonear. Estos dijeron que podía ser visto con simples binoculares, incluso.

Science Alert afirmó que la llegada del asteroide “no debió sorprender a nadie”, ya que existían pronósticos sobre la llegadas de al menos 3 cuerpos similares para esta semana.