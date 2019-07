Temía por su vida, pidió protección al presidente de México y desaparece a los cinco días [VIDEO]

Llevaba meses recibiendo amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas. La vida de Alexander López corría peligro debido a una disputa por unas tierras en el Estado de Nayarit, al oeste de México. El joven aprovechó la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en su localidad para solicitarle protección. El mandatario le garantizó su ayuda, le aseguró que las autoridades lo atenderían, pero cinco días después, Alexander desapareció.

“Te voy a ayudar, ve con el gobernador” le dijo el jefe de Estado delante de la prensa local, “te va a atender mañana”. López, esperanzado, le respondió: “Mañana yo voy”.

El joven de 24 años no era el único que solicitaba la ayuda de AMLO durante su visita a Bahía de Banderas. Aquella vez, el 12 de mayo de este año, López fue parte del grupo de pobladores que atajaron la caravana presidencial para solicitar la atención del mandatario debido a la insostenible situación que había generado la pelea por los terrenos en la localidad, una problemática que no es nueva en México.

El lunes 13 de mayo, López acudió junto a su madre y a su pareja a la oficina del gobernador del Estado de Nayarit, Antonio Echevarría, indica El País.

“Fue a pedir desesperadamente que lo ayudaran, y ahí le dijeron que no, que le daban cita para dentro de 15 días", cuenta la abuela, Francis Vázquez. Las intimidaciones continuaron durante esa semana, pero con más intensidad.

“A los dos días me dijo '¿qué crees?, ya me amenazaron con que si intento acercarme al gobernador me van a matar”, recuerda Vázquez.

El 17 de mayo era un viernes por la noche. López volvía con su pareja y su sobrina hacia Tepic, la capital de Nayarit, cuando dos camionetas con gente que vestía unos uniformes “parecidos al de los marinos” aguardaban por ellos al costado de la carretera. El vehículo de López se detuvo debido a que sus llantas se habían pinchado con las tachuelas que habían colocado en la vía, revela Vázquez. “Lo bajaron del carro, lo esposaron y lo metieron a la cajuela de una camioneta”. Su pareja y su sobrina fueron liberadas el domingo 19. Sin embargo, no se ha tenido noticias de López.

La semana pasada, el caso fue reavivado por la periodista Patricia Aguilar, que le reprochó al presidente López Obrador la desaparición de Alexander López a pesar de que se le prometió ayuda. Enseguida, el mandatario encargó al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, asumir el asunto. “Vamos a atender tu denuncia, ahora mismo”, le respondió AMLO.