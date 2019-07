Un padre es ‘devorado’ por las olas mientras jugaba con sus hijos, murió con el cuello fracturado

El último viernes, Lee Dingle (37) estaba jugando con sus hijos en la playa de Oak Island’s, en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando una potente ola lo arrastró hacia el fondo y le produjo una severa lesión en el cuello.

Fue trasladado de inmediato a un hospital local, pero no se pudo hace mucho: murió horas después.

A través de Twitter, su esposa Shannon Dingle narró el trágico episodio. Según dijo, la ola fue tan fuerte que golpeó la cabeza de Lee Dingle en arena hasta romperle el cuello.

Lee Dingle había sido promovido como presidente de la compañía donde trabajaba dos semanas antes del accidente.

“Lee estaba jugando en la playa con tres de nuestros hijos ayer y una ola intensa lo empujo para después golpear su cabeza en la arena y romperle el cuello”, escribió.

“Algunos héroes, incluidos nuestros hijos, intentaron salvarlo, pero no importa lo que hubieras hecho. Su cuerpo no pudo recuperarse de la lesión", agregó.

Lee Dingle presidía la compañía Atlas Engineering, en Estados Unidos, la cual se especializa en resolver problemas estructurales y reparar otros daños en edificios en donde había trabajado durante 15 años

PUEDES VER Detienen a mujer por decapitar a su madre ante sobrino de cuatro años

Le habían encargado este cargo dos semanas antes de su muerte, según lo informó Tom Caldwell, el socio principal de la firma.

Lee Dingle tenía 15 años de experiencia y se graduó de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos, en 2004 con un título en ingeniería civil.

Además, trabajó como ingeniero de rescate de colapso en la Administración de Emergencias, en el escuadrón de Búsqueda y Rescate Urbano y hasta en la explosión de gas en Durham, registrada en abril.

“Se suponía que no debía despedirme a los 37. No sé cómo ser una persona adulta sin él, pero aprenderé. Sólo desearía no tener que hacerlo”, agregó la viuda.

“Lee era calmado, amigable, humilde y muy, muy capaz. Él siempre ponía a los otros primeo antes que a sí mismo. Lo extrañaremos muchísimo”, comentó Tom Caldwell, uno de sus amigos íntimos, a la CNN.