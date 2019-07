Rachel Carrie, la cazadora que alimenta a su familia con la carne de sus presas [FOTOS]

La historia de Rachel Carrie (35), en Reino Unido, parece salida de una película surrealista: cambió sus gustos vegetarianos, y ahora se alimenta con la carne de animales salvajes que mata a tiros.

Es una práctica que, incluso, ha extendido a su familia. Según recoge The Sunday Times, en el último año, Rachel Carrie ha cazado unos cuatro ciervos, 40 patos, aproximadamente 80 faisanes y perdices y más de 125 palomas.

Residente de Yorkshire, un condado histórico del norte de Inglaterra, en el Reino Unido​, dejó de visitar la carnicería desde hace unos años.

Pese a que es una práctica bárbara condenada por políticos, celebridades y activistas; y que confinar a los animales salvajes en reservas pequeñas solo para que sean asesinados por un precio es aterrador, Rachel Carrie polemiza con su postura.

En declaraciones a The Sunday Times, afirma que los vegetarianos y veganos deberían verla como una aliada. Y que la caza es la opción más ética que le permite comer carne sin culpa.

“Colocas un tiro limpio directo en el corazón y ese animal nunca supo que estabas allí. No sufrió, no tuvo miedo. No fue transportado millas y millas a un matadero”, dijo.

“Los vegetarianos y veganos, los tiradores y los cazadores necesitan ser educados. No somos el enemigo. Tenemos un terreno común", agregó.

En unos días, ella participará en un debate sobre este tema en The Game Fair, la mayor reunión de cazadores y tiradores del Reino Unido, que se realizará el próximo domingo.

Rachel Carrie, una cazadora amante de las redes sociales

La página de Instagram de Rachel Carrie está llena de fotos donde aparece sujetando una escopeta, arrancando plumas de pájaros muertos en su cocina y matando a sus presas.

Una foto la muestra sosteniendo el corazón de un ciervo, su mano cubierta de sangre, tras cortar el órgano del animal.

“Creo que es importante mostrar esto: la gente a menudo pregunta ¿qué siente inmediatamente después de apretar el desencadenante? ¿Alegría? ¿Emoción? Para mí, ninguno de esos: siento preocupación, obligación y responsabilidad”, se lee.

“Estoy preocupado hasta que esté absolutamente segura de que el animal no ha sufrido".