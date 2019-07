MVLL: “Antes teníamos grandes demonios, no dictadores mediocres y espantosos como Maduro”

Enfático. En una mesa redonda sobre ‘Los paraísos narrativos de América Latina’, realizada en la 24 Feria Internacional del Libro de Lima, Mario Vargas Llosa criticó la mediocridad de Nicolás Maduro, cuyo régimen acrecienta la crisis en Venezuela.

El Nobel de Literatura afirmó que antes “por lo menos teníamos grandes demonios”, pero ahora los dictadores tienen una “mediocridad espantosa” como Maduro, quien ha traído “este cataclismo en Venezuela" nunca antes visto en Latinoamérica.

“Eso les daba una cierta grandeza terrible, horrible. En cambio, qué mediocridad tan espantosa dictadores tipo Nicolás Maduro, qué mediocridad horrible, qué personaje sin personalidad”, criticó Vargas Llosa, en la feria que este año le rinde homenaje.

Vargas Llosa criticó también la "mediocridad horrible" de dictadores como Nicolás Maduro. Foto: Ernesto Arias | EFE

Para el autor de ‘Conversación en la catedral’, “estos dictadores mediocrizados” representan “una época que se cierra” en la región porque “son excéntricos a la realidad”.

Mario Vargas Llosa indicó también que América Latina ha producido buenas novelas, pero que serían “un síntoma de su barbarie”, entre las cuales eligió a personajes extravagantes como a sus dictadores.

Durante el coloquio, donde compartió escenario con el nicaragüense Sergio Ramírez, Vargas Llosa afirmó que en América Latina “la anormalidad es nuestra normalidad”.

“En América Latina hemos producido buenas novelas, pero sería un síntoma de nuestra barbarie, de un continente que se resiste a la civilización”, agregó el literato, nacido en la ciudad de Arequipa.

A su vez, Mario Vargas Llosa preguntó al abarrotado auditorio de la Feria “¿qué país en el mundo tiene a sus cinco presidentes últimos todos ladrones?”, en alusión a Perú, y agregó que “eso debería producir grandes novelas”.

Vargas Llosa participa en un conversatorio en la 24° Feria Internacional del Libro de Lima. Foto: CHRISTIAN UGARTE | EFE

“¿Qué sería preferible para el Perú: no tener presidentes ladrones, sino presidentes honestos, honrados, como los suizos que no saben ni siquiera quién es el presidente de Suiza, y no producir novelas buenas?, eso sería realmente trágico para nosotros”, expresó.

Vargas Llosa habla sobre Venezuela

Días, consultado sobre la crisis en Venezuela en la misma Feria, MVLL aseguró que la dictadura de Nicolás Maduro "va a caer”.

“Los 4 millones de venezolanos son una prueba palpable del rechazo a Maduro. Los venezolanos prestaron un gran servicio a América Latina. La lección del sacrificio de Venezuela le hace bien”, comentó Mario Vargas Llosa.