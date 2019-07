Graba versión feminista del Himno Argentino y es denunciada y criticada en redes sociales

El día que una joven decidió grabarse cantando una versión feminista del Himno Nacional de Argentina y subirlo a redes sociales, no imaginó que terminaría siendo ampliamente criticada y hasta denunciada.

El video se hizo viral hace unas semanas y su autora es la usuaria de Instagram @Femininja. La versión fue compartida rápidamente, primero por defensores y luego por críticos, hasta que llegó a Lucía Álvarez Vassallo, quién decidió iniciar acciones legales por considerarlo una “falta de respeto” al Himno Argentino.

“Oid mujeres el feminismo sagrado, aborto legal, aborto legal, aborto legal. Oid el ruido de roto patriarcado, desde el trono a la empoderada igualdad”, inicia la versión.

La joven fue criticada por quienes consideran que la versión es una ofensa a los símbolos patrios argentinos y apoyada por los que están a favor de las luchas por las causas feministas.

Álvarez Vassallo, una de las detractoras del vídeo, señaló que denunciaría a la autora por violar un artículo del Código Penal de Argentina.

“En la mesa de entrada de los tribunales federales presentando la denuncia contra @semimorocha (femininja) por faltarle el respeto al Himno Nacional Argentino (articulo 222 del código penal) y hacer apología del aborto (artículos 85 a 88 del código penal)”, escribió en Twitter.

La joven denunciante indicó también que el vídeo le generó impotencia porque "en estos casos siempre terminan quedando como las víctimas ellas y termina quedando en la nada”.

“Es un himno que nos representa a todos y cambiarlo por palabras sobre feminismo y aborto significa que a ella el pueblo argentino no le importa en lo más mínimo”, afirmó a medios locales.

Por su parte, la autora del viral comentó que tuvo que borrarlo de Instagram y subirlo a Youtube debido a las constantes críticas que recibía.

Ante la denuncia, indicó: “No me generó nada más que risa. Es la segunda que me hacen por lo del himno. Me refiero a que me da risa porque no existe un delito llamado ‘apología del aborto’ y, si existiera, decir ‘aborto legal’ no es apología”.