Quienes no toman el desayuno se hallan en mayor riesgo de muerte por fallas en el corazón

Aquellos que nunca desayunaron, durante el periodo de estudio, tenían un riesgo de 87% mayor de mortalidad cardiovascular en comparación con las personas que desayunan todos los días, según investigación publicada en Journal of the American College of Cardiology.

“El desayuno se considera tradicionalmente como la más o al menos una de las comidas más importantes del día, pero no hay mucha información disponible para decir ‘sí’ o ‘no’ a esta creencia. Nuestro documento se encuentra entre los que proporcionan con las personas que desayunamos todos los días”, dijo el doctor Wei Bao, profesor asistente de Epidemiología en la Universidad de Iowa en Iowa City y autor principal del estudio.

Factores de riesgo

“Hay algunos factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, diabetes, hipertensión y trastornos de los lípidos”, explica Bao, acerca del estudio sobre la falta de desayuno.

“Nuestros hallazgos están en línea con y respaldados por estudios previos que mostraron consistentemente que saltarse el desayuno está relacionado con esos fuertes factores de riesgo de muerte cardiovascular”, continuó.

No tomar desayuno y la muerte cardiovascular

La investigación (a la que puedes acceder a través de este enlace) incluye datos de 1988 a 1994 sobre 6550 adultos de Estados Unidos, de 40 a 75 años, que informaron con qué frecuencia desayunaban en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición.

Luego, se procedió al análisis de los datos con el fin de determinar el estado de salud de los adultos hasta el 2011. Finalmente, se registraron 2318 muertes durante un período de seguimiento promedio de 18.8 años, incluidas 619 enfermedades cardiovasculares.

De dichos adultos, el 5.1% informó que nunca consumía desayuno, 10.9% rara vez desayunaba y el 25% desayunaba algunos días y el 59% desayunaba todos los días.

Según las conclusiones de la investigación científica, los adultos que nunca tomaban desayuno, en comparación a quienes sí lo hacían, tenían un mayor riesgo de muerte relacionada con enfermedades del corazón y fallecimiento relacionado con apoplejía.

Dichas asociaciones, según los investigadores, eran significativas e independientes del estado socioeconómico, el índice de masa corporal y los factores de riesgo cardiovascular.

Limitaciones del estudio

El estudio no cuenta con datos sobre los tipos de alimentos o bebidas consumían para el desayuno y si los patrones de consumo del desayuno de una persona cambiaron entre 1994 y cuándo se recopilaron los datos de seguimiento de mortalidad.

El estudio encontró solo una asociación entre saltarse el desayuno y el riesgo de muerte prematura, ello no quiere decir que saltarse el desayuno provoque, específicamente, dichos resultados. Se necesita mayor investigación para determinar ello.