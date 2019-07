Arrestan a hombre que cortó el miembro viril a amante de su esposa tras sorprenderlos

En Estados Unidos, un hombre cortó el miembro viril con unas tijeras a su vecino luego de irrumpir en su vivienda.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el condado de Gilchrist, en Miami. De acuerdo a información difundida por medios locales, el sujeto agredió a otro hombre por tratarse de una supuesta venganza, tras sorprenderlo con su esposa en la cama.

La víctima, que aún no ha sido identificada, fue llevado a un hospital donde se encuentra estable. No obstante, las autoridades no han dado detalles sobre el estado de salud y el tratamiento que recibe.

El agresor fue identificado como Alex Bonilla, de 49 años, quien fue detenido el pasado domingo y para quedar en libertad condicional debe pagar una fianza de 1,25 millones de dólares.

La persona afectada confesó a la policía que Bonilla entró a su casa con un arma, lo obligó a dirigirse al dormitorio, donde lo ató y le cortó el miembro con unas tijeras. Posteriormente se fue con el órgano viril en las manos. Trascendió que en en la vivienda se encontraban dos niños.

De acuerdo a la versión oficial, Bonilla habría tomado dicha acción luego que en mayo de este año sorprendió a su vecino teniendo sexo con su esposa en su propia casa.

Los cargos por los cuales fue acusado Bonilla son: crueldad infantil, entrada en una propiedad con la intención de cometer un delito, asalto agravado, falsa detención y uso de arma de fuego.

Finalmente el agresor fue aprehendido por el hecho en una central lechera ubicada muy cerca de la zona, lugar donde labora. Mientras tanto, la víctima fue llevada al centro de salud más cercano por agentes de la policía.

Según detallaron las autoridades, Bonilla se llevó el miembro, sin embargo, se desconoce si los médicos que atendieron a la víctima pudieron reimplantar el pene.