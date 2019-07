"La belleza es subjetiva y no debe ser evaluada": Quito elimina concursos de modelaje

La Municipalidad Metropolitana de Quito, en Ecuador, tomó la drástica decisión de retirar su tradicional certamen de belleza con la finalidad de “fomentar la inclusión y el respeto hacia la mujer”, según lo hizo conocer a través de un comunicado en sus redes sociales.

Liliana Yunda, presidenta del Patronato de San José, justificó esta medida por la discriminación que atraviesan muchas mujeres al no cumplir con los requerimientos estéticos que se piden para participar de eventos como este.

“Reconocemos a la mujer como un ser humano integral y diverso, la belleza es subjetiva y no debe ser evaluada ni encasillada” es la descripción con la que el Municipio de Quito publicó el comunicado en Twitter.

Además, agregaron que esta medida está dentro del marco de una política de revalorar a la mujer, pero desde otros espacios, unos en los que se reconozca sus capacidades y contribuciones en diferentes campos.

Reconocemos a la mujer como un ser humano integral y diverso, la belleza es subjetiva y no debe ser evaluada ni encasillada. #QuitoGrandeOtraVez pic.twitter.com/pXCiIpFPze — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) 16 de julio de 2019

Pese a que el anuncio generó polémica en las redes sociales, cientos de usuarios de Ecuador y América Latina saludaron esta decisión al considerarla un progreso hacia el respeto de los derechos de la mujer.

“Considero que la elección de la reina ha perdido vigencia y a una mujer no se le puede discriminar porque no es rubia o porque no tiene los ojos verdes o porque no tiene las medidas adecuadas, 90-60-90, creo que es el momento de no continuar con la elección de la reina y más aún cuando se está afrontando un déficit económico”, dijo Liliana Yunda del Patronato de San José a una emisora local en Ecuador.