Mujer denuncia que a su hijo lo violaron 6 niños como condición para que pueda jugar con ellos

La policía de Colombia investiga el abuso sexual al que fue sometido un niño de 7 años en la localidad de Medellín por 6 amigos también menores de edad.

Según denunció la madre de la víctima a la emisora Blue Radio Antioquia, los otros chicos le exigieron al infante que les haga sexo oral a cada uno si es que quería jugar con ellos.

El hecho se habría llevado a plena luz del día y en la vía pública. Al parecer los otros niños jugaban futbol.

Confundido, el menor accedió a la petición de los 6 niños. Ellos bordean entre los 8 y 15 años de edad y el hecho se dio en pleno lugar público.

Sin embargo, el abuso sexual se incrementó cuando dos de los seis menores fueron más allá y violaron al niño de 7 años, según relató la madre. Eso fue confirmado por el Instituto de Medicina Legal de Medellín.

El menor quedó con varias heridas en el cuerpo producto del abuso sexual, por lo que su madre decidió llevarlo a un hospital de la ciudad.

“Cuando ya todo se destapó, yo lo llamé a él, hablé con el niño. Resulta que fueron seis niños que le pusieron la condición que no jugaban con él, [si no] se lo tenía que hacer sexo oral a todos seis, y no quedaron bastados de que le hicieron todo lo que quisieron, sino que, entre dos, me lo violaron”, cuenta la mamá al medio local.

La Policía de Colombia ha identificado a dos menores de 8 y 9 años. Ellos serían inimputables según las leyes del país. Sin embargo, están también detrás de otro adolescente de 15 que estuvo junto con ellos.