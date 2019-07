¿Por qué la teoría conspirativa que niega la llegada del hombre a la Luna es falsa?

Hace medio siglo, tres hombres se embarcaron en la misión Apolo 11 de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), con destino a la Luna. Desde la Tierra, la humanidad siguió con interés su viaje a lo desconocido, aquel que ponía un punto a favor de Estados Unidos sobre la Unión Soviética en la carrera espacial.

El comandante Neil Armstrong; el piloto del módulo lunar, Buzz Aldrin y el piloto del módulo al mando, Michael Collins, partieron el 16 de julio de 1969 en el cohete Saturno V y aterrizaron cuatro días después en la Luna, el 20 de julio. Cuando regresaron, los miembros de la misión Apolo 11 trajeron consigo roca lunar.

A pesar de que la llegada del hombre a la Luna fue vista por millones de personas a través de la televisión, cuando cesó el entusiasmo inicial de haber marcado un hito en la historia de la humanidad, surgieron las teorías conspirativas sobre el desembarco (‘Moon hoax’), que ponían en duda el resultado de la misión Apolo 11. Estas se recogieron en el documental “Conspiracy theory: Do we land on the Moon?” emitido por Fox Entertainment en el 2001.

Los detractores de la llegada del hombre a la Luna aseguran que todo se trató de un montaje televisivo. Entre las observaciones al video de la NASA enunciadas en el reportaje, está el hecho de que el fondo se ve como un manto negro, como si no hubiera estrellas. Otro punto es que la bandera flamea, a pesar de que en el satélite natural de la Tierra prácticamente no hay aire.

Además, la supuesta falta de un cráter de división bajo la nave Saturno V, que descendió “con una potencia de 5000 kilos” es, según el investigador de la teoría sobre la ‘Moon hoax’ (traducido literalmente como ‘Farsa de la Luna’) Bill Kaysing, el punto más cuestionable de del aterrizaje lunar.

Sin embargo, este último aspecto es refutado en el mismo material de Fox por el especialista de la NASA Paul Fjeld. “La cantidad de fuerza propulsora que sale de la boca de un cohete en descenso es de 750 000 kilos de potencia. Eso solo empuja el polvo, no hay llamas ni nada de eso”.

El 14 de febrero del 2001, la NASA emitió un comunicado en el que sustentaba el éxito de Apolo 11. “El material lunar es una prueba tan irrefutable como cualquiera de que las misiones a la Luna no fueron ‘falsificadas’. Las rocas y partículas, aún en estudio por científicos de todo el mundo, se formaron en una atmósfera que carece de oxígeno y agua y muestran diferencias químicas importantes respecto a cualquier material de la Tierra previamente conocido”. En el transcurso de los años, ningún estudio científico ha refutado que esas muestras sean falsas.

La NASA también se refiere a las marcas de aterrizaje. “El suelo lunar no es un polvo esponjoso sino un material moderadamente denso y cohesivo, como arena mojada o suelo arado de granja. Por lo tanto, no es sorprendente que el motor LM no haya excavado un cráter”, dice la agencia espacial. Además, explica que la mayor parte del funcionamiento del potente motor “tiene lugar miles de pies sobre la Luna”.

Sobre la bandera, en el video se ve al objeto ondeando mientras uno de los astronautas la coloca y el otro la asiste. Después, su movimiento cesa. Esta se queda inmóvil, pero corrugada en la parte inferior, ya que el mástil telescópico que la sostiene se trabó.

Dos fotografías de la NASA publicadas en National Geographic que muestran como la bandera se mantiene quieta (pero con pliegues) en dos momentos diferentes. En la primera imagen el astronauta Buzz Aldrin realiza un saludo al símbolo de Estados Unidos, con los dedos de la mano derecha a la altura de su cabeza, y en la otra tiene ambas extremidades superiores en reposo. Además, sus rodillas parecen más rígidas.

Buzz Aldrin saluda a la bandera de Estados Unidos. Foto: NASA // National Geographic

El astronauta ya no tiene las piernas flexionadas y la bandera sigue igual. Foto: NASA // National Geographic

En declaraciones para La República, la asistente de investigación de la división de astrofísica de la Agencia Espacial Peruana (Conida), Vanessa Navarrete, comentó que el movimiento de la bandera era provocado por el astronauta al momento de clavar el asta. “Más que ondear debido al aire, lo que hay es una vibración", dijo.

Para explicar este punto, Navarrete citó el ‘experimento de Galileo’. En nuestro planeta, una pluma y un martillo tocarían el suelo en tiempos diferentes. En el satélite natural de la Tierra, ambos objetos llegarían a la superficie al mismo tiempo. “Porque no existe este aire que amortigüe el movimiento”. Por ese motivo la bandera continúa vibrando durante un momento cuando el astronauta la suelta.

“En el vacío o en la atmósfera, si usted gira un palo vertical que tiene sujeto un palo horizontal del que cuelga una bandera, la bandera va a flamear. El mástil va a girar, el palito horizontal también, y la bandera los seguirá produciendo flameos horizontales descendentes”, explican en el blog Prensa Espacial, el cual traduce la argumentación del astrónomo Phil Plait, autor de Bad Astronomy (libro sobre las teorías de ‘Moon hoax’).

La especialista de Conida indicó que la luz de las estrellas es “tan tenue" que no puede ser capturada fácilmente. Necesita un tiempo largo de exposición, al menos “unos 15 segundos con el obturador abierto”. Además, Navarrete destacó que las cámaras de hace 50 años “no eran tan sensibles como las de ahora”.

Por otro lado, la afirmación que cuestiona el hecho de que no se vean estrellas también es refutada en el blog especializado con el argumento de que la luz de las estrellas es demasiado “débil” desde la Luna para que la misión Apolo 11 pudiera captarla en las fotografías.

Debido a que las observaciones han sido explicadas y ningún científico ha acusado a la NASA de presentar material rocoso lunar fraudulento en el transcurso de estos años, se concluye que la misión Apolo 11 se realizó con éxito, resultando en la primera llegada del hombre a la Luna.