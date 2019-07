Eclipse lunar 2019: Qué efectos produce y si es malo para las mujeres embarazadas el fenómeno del 16 de julio

Desde tiempo remotos las abuelas y las madres aconsejan a las mujeres embajaradas no exponerse a los eclipses de luna y sol. Esta tradición se ha extendido por toda América Latina.

A pesar de que la ciencia no ha avalado este tiempo de creencias, muchas de estas han logrado inspirar investigaciones científicas.

Según la mitología, se considera que los eclipses ejercen influencia las cosechas, el crecimiento de las plantas, la marea, el comportamiento de lo animales y la fertilidad. Por otro lado también se relaciones con el equilibrio, la salud y la suerte.

En la antigüedad el ciclo menstrual y las fases lunares estuvieron relacionados, así como con la fecundidad y el cuerpo femenino, por ello advierten a las embarazas de observar un eclipse directamente, ya que el bebé puede salir con malformaciones, lunares o manchas en la piel.

La edad exacta de esta creencia no se sabe, es por ello que está presente en muchas partes del mundo y hoy en día las mujeres embarazadas no contemplan un eclipse ‘por si acaso’, así no crean en dicho mito.

¿Cómo un eclipse en la mujer embarazada?

Malformaciones en el feto: se asocia a la aparición del labio leporino.

Afecciones en la piel, como aparición de manchas, lunares o cicatrices en la piel.

Ausencia del miembro, órgano o extremidad, por ejemplo, un dedo.

A pesar de que el eclipse no afecta a la mujer embarazada, el estrés y la ansiedad provocan alteraciones psicológicas que generan consecuencias a nivel psicosomático en los casos más graves.

También se dice que el eclipse lunar afecta más que el eclipse solar por la anatomía femenina parecida a la luna.

La mitología, los eclipses y las mujeres embarazadas

La mitología azteca dice que la luna es capaz e intervenir en la fertilidad humana. “De acuerdo con sus creencias, de haber una desaparición o mengua de la luna durante la gestación, habría incidencias directas en el feto”, reseñó Eres Mamá.