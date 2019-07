Hombre se bañó en el mar y bacteria carnívora lo mató en menos de 48 horas [FOTOS]

En Estados Unidos, específicamente en Florida, un hombre falleció después de infectarse de una bacteria carnívora cuando estaba en la playa.

La infección denominada “Fascitis necrotizante” ha dado de que hablar en los últimos días, debido a que no sería el primer caso registrado en las costas de Florida.

La hija de la víctima, Cheryl Bennet, explicó que en solo 48 horas, la bacteria perjudicó a su padre hasta ocasionarle la muerte, quien enfrentaba un duro tratamiento contra el cáncer durante los últimos meses de su vida.

Una vez transcurridas, doce horas después de su estancia en la playa, su padre comenzó a sentirse mal. Los síntomas que presentó en ese momento fueron: fiebre, escalofríos, algunos calambres, además de sentir dolores intensos en las piernas.

Al concluir el día de playa en Florida, sus padres se regresaron a Menphis.

De acuerdo al portal Infobae, Cheryl Bennet escrbió en su Facebook sobre los días de angustia que vivió su padre cuando se dirigió al centro de salud para poder conocer el diagnóstico por parte de los médicos.

“Llegaron al hospital en Memphis alrededor de las 8:00 p.m., lo llevaron de vuelta inmediatamente. Cuando lo ayudaban a ser cambiado a su vestido de hospital, los médicos vieron una marca oscura y terriblemente hinchada en su espalda que no estaba allí antes. Mi mamá me envió una foto y se sintió como si alguien me golpeara. Llamé y me pregunté si era en realidad negra (porque a veces el color está fuera en una foto) y ella dijo que era negra. Nunca vi un corte en la espalda y yo tampoco lo hice. Le dije que les notificara que estuvo en el agua de Florida y que podría ser fascitis necrotizante”, explicó.

Padre de Cheryl murió en menos de 48 horas, traes infectarse con bacteria carnívora en playas de Florida. Foto: Facebook.

Ante la intuición de Cheryl, los médicos no le creyeron a su madre y sólo dieron antibiótico a su padre. No obstante, la mancha de la espalda rápidamente creció de tamaño y pronto se propagó hacia los brazos, además sentía un gran dolor en el cuerpo.

En menos de 48 horas, el padre de Cheryl estaba séptico y lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. Pese a que tenía varias complicaciones médicas debido al cáncer que padecía, el corazón no era uno de ellos. Sin embargo, tuvieron que entubarlo.

Los médicos señalaron que los órganos estaban muy dañados y su sangre era demasiado ácida como para mantenerse con vida.

Su padre falleció en la tarde del pasado domingo y la teoría que mantenía Cheryl junto a su madre fue confirmada gracias a los exámenes médicos.

La víctima se infectó por bacteria carnívora. Foto: Facebook.

¿Qué es la vibrio vulnificus?

La infección “fascitis necrosante” puede ser causada por diferentes tipos de bacterias, como Strep o Vibrio vulnificus del Grupo A. Estas, a menudo se encuentran en el agua, pero entran al cuerpo a través de una herida abierta.

Ante lo sucedido, el Departamento de Salud de Florida explicó que están “tomando en serio este problema” y recomendó evitar pasar tiempo en jacuzzis, piscinas o en el mar si se tiene una herida abierta.