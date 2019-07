Babosas y caracoles de Hawái transmitirían parásito que afecta el cerebro

De acuerdo al Departamento de Salud de Hawái, Estados Unidos, entre 2007 y 2017 se registraron 82 casos de la infección parasitaria conocida como angiostrongiliasis. Los casos incluyen residentes y turistas y terminaron con la vida de dos personas.

Los investigadores de la entidad estiman que probablemente pudo haber más casos, ya que algunas personas no presentan síntomas o son apenas perceptibles. Desde el 2018 hasta el momento, se reportaron 15 infecciones.

La enfermedad es provocada por el nematodo ‘Angiostrongylus cantonensis’ en Asia, Australia, África y el Caribe. En Estados Unidos brotó aproximadamente en 1959.

Este parásito, según un estudio publicado por el portal Live Science, se transmite cuando las personas comen babosas o caracoles portadores en verduras crudas o vegetales mal lavados, quienes previamente ingirieron heces de rata infectadas con este parásito.

La semibabosa ‘Parmarion martensi’ es también uno de los principales transmisores de esta patología, las cuales se encuentran en zonas de lavaderos exteriores o depósitos de agua.

“Los casos de gusano pulmonar de rata se han identificado en Hawai desde 1959, por lo que no es nuevo en las islas”, anota la investigación publicada en el American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

La investigación fue liderada por epidemiólogo David Johnston.