Británica fue obligada a casarse con su primo para conservar sus costumbres musulmanas

Nyla Khan nació en Escocia, Reino Unido, pero tiene ascendencia pakistaní. Cuando era niña, su familia, que es apegada a las costumbres musulmanas, había acordado el matrimonio con su primo con la intención de alejarla del ‘mundo occidental’.

Nyla, ahora de 30 años, explicó a la BBC cómo un viaje familiar a Pakistán se convirtió en el inicio del cese de sus libertades como ciudadana británica.

“Desde muy joven supe que me habían prometido a mi primo y siempre me sentí muy incómoda”, indicó.

A pesar de que el matrimonio entre primos hermanos está permitido tanto en el Reino Unido como en la ley islámica, Nyla consideró que era “moralmente mal”.

Nyla Khan tuvo una “educación muy estricta” debido a la naturaleza de la familia musulmana. Ella relata que quería “tener una voz”, expresarse, vestirse de manera diferente y obtener “más de la vida”, pero sus parientes alegaban que estaba “fuera de control”.

“Mis padres estaban muy paranoicos acerca de que yo me volviera occidental. Pensaban que me protegían", afirma.

Nyla dijo que sentía que su alma había dejado su cuerpo cuando se vio obligada a casarse con su primo. Captura de video/BBC.

Cuando tenía 17 años, la llevaron a Pakistán. Cuando despertó, encontró a toda su familia en la misma habitación.

“Comenzaron a decir ‘has pecado’, ‘necesitas casarte con tu primo ahora’. ‘Has traído vergüenza a la familia y la única manera de solucionar esto es si te casas’”, recuerda.

Ante su negativa, Nyla cuenta que le suplicaron “sin parar”. Se sentía obligada a ceder, y terminó aceptando.

“Solo quería que se callaran. De ahí en adelante es como si tu alma dejara tu cuerpo porque te entumeces porque no tienes absolutamente ningún poder de control sobre lo que está sucediendo”, dijo al programa The Nine, de la BBC de Escocia.

Luchó por su libertad

Cinco semanas después de la boda, la familia regresó a Escocia, aunque sin el flamante esposo, quien viajaría más tarde. Sin embargo, Nyla no estaba dispuesta a someterse al matrimonio forzado.

Un par de meses después, se escapó para quedarse con una amiga. “Empaqué mis maletas y corrí”, declara.

Nyla estuvo alejada de su familia durante un año. Durante ese tiempo, fue mal vista por miembros de su familia y su comunidad.

“Caminaba por la carretera y me llamaban ‘puta’ o algo así”, dice ella.

Una mujer musulmana independiente

Cuando Nyla volvió a casa con su familia, se encontraba “completamente rota” y llorando.

Ante la incredulidad de la comunidad musulmana en Escocia, sus padres la recibieron.

“Fue difícil, pero trabajamos en ello. Ponemos el amor antes que la religión”, afirma.

Nyla logró divorciarse y estudió trabajo social en la Universidad Robert Gordon en Aberdeen.

Ahora vive en Edimburgo. A pesar de las circunstancias de su pasado, salió adelante.

“He sido una mujer musulmana independiente desde entonces”, declara.