México: hombre discute por estacionamiento y le clavan un cuchillo en el ojo [VIDEO]

El desenlace fue fatal. Una discusión entre dos hombres en la ciudad de Veracruz, en México, culminó en un trágico episodio. El hecho tuvo lugar en un aparcamiento de un supermercado de dicha ciudad.

Según los testigos, el acontecimiento se inició por una disputa por el aparcamiento de los carros. Domingo Muñoz quiso cuadrar su auto en un espacio, pero otro carro se apresuró, llegó antes y lo estacionó. Tras un intercambio de palabras, el otro sujeto de México le clavó un cuchillo en la cara.

Tal parece que el afectado fue quien arrancó con la disputa y bajó de su vehículo para acometer contra el otro sujeto. De acuerdo a testigos, Domingo Muñoz comenzó a golpear el auto de la otra persona. Sin embargo, este último no demoró en sacar un cuchillo y clavarlo en la cara de su contrincante.

¡Hay gente que está MUY pendeja!



Le clavan un cuchillo en el ojo al pelear por un mugriento, miserable, sustituible, irrelevante lugar de estacionamiento.



Esto sucedió en Veracruz, pero puede pasar en cualquier lugar donde la desesperación y pendejez se combinan con un arma. pic.twitter.com/jXxOtFTs9R — Héctor Rodrigo Ortiz (@HectorRodrigo) July 11, 2019

El ataque se dio a la altura del ojo izquierdo. No obstante, la víctima continúa con el arma blanca en mano y discutiendo con su atacante. En el video se ve al herido lamentarse. “¡Por un lugar de estacionamiento! Con los puños, con los puños... ¡Sé hombre!", decía. "Me encabrona que me hagan eso. Por un lugar no pasa esto”, agrega.

Posteriormente fue llevado a un hospital de la ciudad mexicana de Veracruz para ser operado, pero no pudieron salvarle el ojo. Mientras tanto, el otro hombre fue detenido por la policía naval.