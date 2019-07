Gobierno de Trump iniciará redadas contra inmigrantes

EFE y AFP.

El gobierno del presidente Donald Trump iniciará el domingo redadas masivas en al menos diez ciudades del país para capturar a inmigrantes indocumentados y sus familiares, informaron medios estadounidenses.

Las operaciones las llevará a cabo el personal de la agencia de Inmigración y Aduanas, conocida por su sigla en inglés ICE, indicó el diario The New York Times, que atribuyó su información a funcionarios del gobierno no identificados.

“En esas deportaciones, las autoridades podrían detener a inmigrantes que estén en el área aún cuando ellos no fueran los buscados”, añadió el periódico.

“En la medida en que sea posible, los miembros de familias arrestados juntos serán llevados a centros de detención para familias en Texas y Pensilvania. Pero, debido al espacio limitado, algunos podrían terminar en hoteles mientras se preparan sus documentos de viaje”, agregó.

Los funcionarios consultados señalaron que ICE buscará primero unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron en los tribunales de inmigración.

Entre las ciudades donde podrían ocurrir esas redadas se cuentan Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), Nueva York (Nueva York), Houston (Texas), Los Ángeles (California) y Miami (Florida).

A mediados de junio, Trump dijo por Twitter que el ICE iniciaría un proceso para deportar a “millones” de indocumentados.

Demócratas al frente

Los legisladores demócratas pidieron este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que proteja a las familias y a los niños ante un masivo operativo para deportar a inmigrantes en situación irregular que se prevé que comience este fin de semana.

Los demócratas reaccionaron diciendo que estos planes amenazan potencialmente a personas que han vivido desde hace años en EEUU y cuyas familias incluyen en muchos casos a hijos estadounidenses.

La líder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi calificó los planes como un acto “sin corazón” y dijo que el domingo es el día en que muchas familias de origen latino van a la iglesia.

"Las familias deben estar juntas, todo el mundo en este país tiene derechos. Muchas de estas familias tienen estatuto mixto", dijo en referencia a que en los hogares viven personas en situación irregular con hijos o esposos estadounidenses o que tienen una situación migratoria legal.

Peruana refugiada

La ciudadana peruana, Ingrid Encalada Latorre, permanece refugiada en una iglesia de Colorado, Estados Unidos para no ser deportada a nuestro país. Su esposo es mexicano y sus dos hijos son ciudadanos estadounidenses. En junio pasado Eliseo Jurado fue detenido por seis agentes de Inmigración y Aduanas.

Pedofilia ensombrece gabinete

- El escandaloso caso de pedofilia protagonizado por el multimillonario Jeffrey Epstein salpica a la Administración de Donald Trump.

- El secretario de Empleo, Alex Acosta, ha salido a defender el acuerdo que lideró como fiscal en 2008 y que le permitió a Epstein eludir los cargos federales cuando era acusado de pagarle a menores para que le hicieran masajes, felaciones y otros actos de carácter sexual.

- Líderes demócratas pidieron la renuncia inmediata de Alex Acosta, luego de que saliera a la luz que participó en un acuerdo secreto, hace una década, con el multimillonario abusador de menores.