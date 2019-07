Es falso que video viral de Facebook muestre un “aborto visto desde el ultrasonido”

Hace unas tres semanas, la página de Facebook ‘Cristianos Actualizados’ publicó un video en el que supuestamente mostraba un “aborto visto desde el ultrasonido”. En menos de un mes, la grabación fue compartida más de 25 100 veces y se reprodujo en 700 000 ocasiones.

El video viral de Facebook muestra a una mujer en la camilla, dispuesta a realizarse un aborto. Está rodeada de médicos. Entre ellos, destaca en primer plano una trabajadora que mira el ultrasonido, donde un feto se mueve. Las imágenes retratan el nerviosismo de la paciente y conmoción de la otra fémina.

Al realizar la búsqueda “aborto visto desde el ultrasonido” en Facebook, encontramos que el video ya ha sido compartido (y viralizado) varias veces con anterioridad. Los más antiguos fueron difundidos por ‘Catolick Click’ y el ‘Centro Psicológico Kairos’ el 1 de mayo de este 2019. Sin embargo, estas publicaciones anteriores detallaban en su descripción que las imágenes pertenecían a una película llamada ‘Unplanned’ (que en español se traduce como ‘No planificado’ o ‘Inesperado’).

El video fue compartido originalmente como el clip de la película.

Efectivamente, en el trailer de la película publicado en Youtube el 13 de marzo de este año aparece la doctora del video viral y se ven fragmentos de la escena del supuesto aborto. Al ser un material de ficción, se concluye que la publicación de Facebook acerca de que es una interrupción del embarazo es falsa.

Por otro lado, la película está envuelta en polémica. ‘Inesperado’ relata la historia de Abby Johnson, una mujer que se convirtió en voluntaria de ‘Planned Parenthood’ tras abortar; que llegó a dirigir esa clínica de planificación familiar y que renunció para ser una ferviente activista ‘provida’. El filme está basado en las memorias de Johnson y, de acuerdo a su página web oficial, es producido por Cary Solomon y Chuck Konzelman, autores de ‘Dios no está muerto’. Su distribuidora en Estados Unidos es Pure Flix, un estudio de cine cristiano-evangélico.

Además, los productores de la película trabajaron en conjunto con ‘40 days for life’, la organización antiabortista que recibió a Abby Johnson cuando ella dejó su trabajo en el centro de planificación ‘Planned Parenthood’.

Organización antiabortista colaboró con la película 'Unplanned'.

De esta manera, la escena viralizada en Facebook es un claro mensaje contra el aborto que ha sido puesto en marcha por personas identificadas con el movimiento autodenominado ‘provida’.

Abby Johnson: la dramática renuncia que la convirtió en una líder provida

La exdirectora de una clínica de planificación familiar de Estados Unidos recorrió varios programas de televisión explicando su dramático giro hacia el movimiento ‘provida’. Abby Johnson aseguraba que el episodio que la había hecho renunciar a su trabajo había sido el contemplar la ejecución de un aborto por ultrasonido de un feto de 13 semanas. Según su versión, el no nacido se movía mientras se realizaba el procedimiento a la gestante afroamericana.

Los registros de la clínica mostraban varias grietas en la versión de Abby Johnson, según Texas Monthly. Primero, los abortos se practicaron a pacientes que tenían menos de 10 semanas de gestación. Segundo, la única paciente afroamericana atendida por dicho centro contaba con 6 semanas de embarazo.

La periodista Nate Blakeslee, autora del artículo, deslizó la posibilidad de que en realidad se tratara de una exempleada insatisfecha. Según sus testimonio, confrontó a Abby Johnson con un estado de Facebook que habría escrito la noche de su renuncia. “Luego, después de haber trabajado para mí y de darles prioridad a esa compañía por encima de mi familia, mis amigos y casi todo lo demás en mi vida, tienen el valor de decirme que mi desempeño en el trabajo está ‘decayendo’. [...] Ellos obviamente no me valoran en absoluto. Por lo tanto, estoy fuera y me siento muy bien por ello”. Supuestamente, la respuesta de la activista ‘provida’ fue decirle que en ese momento todavía estaba procesando “lo que realmente quería decir”.

Abby Johnson en la presentación de la película 'Unplanned'. Foto: AFP. Maury Phillips

¿Un feto de 13 semanas puede sentir dolor?

AFP Factual consultó a reconocidos ginecólogos para establecer si las imágenes mostradas en la película antiabortista son realistas. Ellos indicaron que el tamaño del feto que se muestra sí corresponde a uno de 13 semanas, pero descartaron que pueda tener la sensación de dolor.

“Sentir dolor, lo que se denomina ‘nocicepción’, no ocurre antes de las 20 semanas”, aseguró Sophie Gaudu, ginecóloga y jefa de la Unidad de Planificación Familiar y Aborto del Hospital Bicêtre, Francia, de acuerdo al medio citado. El doctor Israël Nisand, ginecólogo obstetra y presidente del Colegio Nacional de Ginecólogos y Obstetras Franceses (CNGOF) coincidió con ella, aduciendo que “para la semana 13 un embrión aún no ha desarrollado sus centros de dolor”.

Por otro lado, aunque el video viral muestra al feto moviéndose, dando a entender que siente dolor, el ginecólogo Bernard Hédon, jefe de ginecología del Hospital Universitario de Montpellier, indicó al medio francés que un no nacido puede tener movimientos repentinos. “En circunstancias normales hay fetos que presentan mucho movimiento”, explicó.