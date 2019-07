EE. UU.: Iglesia pagará cuentas de salud y medicamentos de 6 000 personas

El amor de Dios se manifestó. En Estados Unidos, una iglesia pagará la suma cuantiosa de 7,2 millones de dólares en deudas médicas. Unas 6 500 personas serán beneficiadas gracias al accionar altruista de una congregación ubicada en DeLand, en el centro de Florida.

Según medios locales de Estados Unidos, los beneficiados que tendrán la bendición de Dios de forma tangible serán las personas de bajos ingresos en el estado. Por su parte, el pastor Dan Glenn, de la Iglesia Bautista Stetson, se mostró animoso respecto a la buena noticia que recibirán los feligreses.

“No puedo esperar a que algunas de esas familias reciban una carta que dice: ‘Su deuda ha sido perdonada’”, expresó el pastor al diario Orlando Sentinel.

Según RIP Medical Debt, una organización que “compra” deudas médicas, los ciudadanos de Estados Unidos albergan deudas de aproximadamente 1 billón de dólares, acumulados en los últimos ocho a diez años.

Cabe mencionar que una de las principales preocupaciones de los feligreses gira en torno a las deudas médicas. Ante esa situación adversa, la Iglesia Bautista Stetson decidió donar a pacientes de los condados de Volusia, Lake, Putnam, Marion y Flagler.

El pastor Dan Glenn hizo referencia al amor de Dios con pruebas patentes. "Una cosa es que digamos 'Dios te ama' y otra cosa es mostrar eso", recalcó.

La acción filantrópica no solo se limitará a pagar las cuentas médicas. La congregación religiosa, a través del grupo Medical Debt, se hace cargo de tres albergues de menores de la organización sin fines de lucro One More Child.

“Solo compramos deuda (médica) a aquellos que tienen menos probabilidades de pagar”, explicó por su parte Daniel Lempert, director de comunicaciones de RIP Medical Debt.

Es menester mencionar que los líderes bautistas de Stetson copiaron la acción altruista de una iglesia de Kansas. Así lo informó Glenn.