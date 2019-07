Muere Vincent Lamber, el tetrapléjico francés que encarnó el debate sobre la eutanasia

Francia | Vincent Lambert, el tetrapléjico francés en estado vegetativo que había encarnado en Francia el debate sobre el derecho a una muerte digna, falleció este jueves, nueve días después de que el equipo médico le retirara la alimentación e hidratación artificiales que lo mantenían con vida.

Vincent Lambert, antiguo enfermero de 42 años, murió a las 08.24 de la mañana (06.24 GMT) en el hospital de Reims, en el noreste de Francia.

Quedó tetrapléjico y totalmente dependiente tras un accidente de tráfico en 2008, poco después del nacimiento de su hija, y desde 2011 los médicos habían descartado toda posibilidad de mejora.

PUEDES VER Pareja pierde su trabajo por imágenes de caza en África

La ausencia de un testamento vital había mantenido enfrentado a su entorno.

Sus padres, católicos tradicionalistas, se oponían a retirarle el tratamiento al considerarlo una eutanasia encubierta y defendían que su hijo no era un enfermo terminal, y que dejarle morir suponía negar asistencia a un minusválido.

Gran parte de su familia, empezando por su mujer y tutora legal, Rachel Lambert, eran contrarios en cambio a todo ensañamiento terapéutico, y alegaban que Vincent Lambert había dejado claro en el pasado que le angustiaba acabar como un vegetal.

Vincent Lambert se hallaba en estado vegetativo desde hace más de una década. Falleció esta mañana en un hospital local. Foto: EFE. IAN LANGSDON | EFE

El equipo médico del hospital de Reims encabezado por el doctor Vincent Sánchez inició el protocolo de fin de vida el pasado 2 de julio, cuatro días después de que el Tribunal Supremo de Francia reabriera la vía para hacerlo al anular una sentencia anterior de la Corte de Apelación y cerrar la posibilidad de interponer nuevos recursos.

Era la tercera vez que lo emprendían, pero en las dos anteriores los padres habían conseguido frenarlo con procedimientos de urgencia ante la Justicia.

Vincent Lambert abrió el debate sobre la eutanasia en Francia

La eutanasia no es legal en Francia, pero desde 2016 está autorizado aplicar una “sedación profunda y continua” a un paciente en estado irreversible.

Con esa normativa, llamada Ley Leonetti en honor al diputado que la inspiró, los facultativos pueden retirar los medicamentos que lo mantienen vivo artificialmente así como la nutrición y la hidratación, mientras que le siguen administrando analgésicos para evitar que sienta dolor.

Resignados ante la situación, los padres habían aceptado este pasado lunes su fallecimiento como algo inevitable y habían anunciado que no presentarían nuevos recursos judiciales para intentar reanudar su tratamiento.

Oración de los cristianos por Vincent Lambert en París. Foto: EFE. IAN LANGSDON | EFE

“(Su muerte) Es un alivio. Pone las cosas en su sitio. La esperábamos desde hace años. Espero que descanse en paz. Para mí, el caso Vincent Lambert termina claramente hoy”, dijo ante la prensa su sobrino François Lambert.

“Ahora es tiempo de recogimiento para la familia. Hay que sacar las lecciones de este caso que a veces ha sido obsceno a nivel judicial. Las incoherencias judiciales han sido agotadoras para todo el mundo”, añadió en la cadena “BFM TV” su abogado, Gérard Chemla.

No obstante, tras años de lucha judicial en tribunales de Francia y europeos, la decisión de los padres de no presentar nuevos recursos no implica necesariamente el fin de la batalla entre ambos bandos.

PUEDES VER En Francia aprueban proyecto de ley contra mensajes de odio en línea

Su representante, el letrado Jean Paillot, avanzó en declaraciones publicadas este lunes por la emisora “France Info” que, llegado el momento, “los responsables de la muerte de Vincent Lambert” tendrían que “rendir cuentas”.

Vincent Lambert, antiguo enfermero de 42 años, murió a las 08.24 de la mañana Foto: Difusión.

El pasado viernes, de hecho, presentaron ya una denuncia ante la Fiscalía de Reims, Francia, contra el doctor Vincent Sánchez y su equipo de cuidados paliativos por “tentativa de homicidio voluntario”, que ha dado pie a una investigación preliminar.

El caso ha saltado también las fronteras francesas. El Vaticano expresó hoy su dolor por el fallecimiento de Vincent Lambert y recordó su oposición a toda forma de eutanasia.

Sin aludir directamente a Vincent Lambert el papa Francisco pidió ayer en Twitter orar “por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir” y reclamó que los médicos deben ayudar a vivir, no a quitar la vida.

Estos son sus tuit:

Que Dios Padre acoja en sus brazos a Vincent Lambert. No construyamos una civilización que elimina a las personas cuya vida consideramos que ya no es digna de ser vivida: toda vida humana tiene valor, siempre. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 11 de julio de 2019

Roguemos por cuantos viven en estado de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 20 de mayo de 2019

Vincent Lambert: sus padres denuncian “crimen de estado”

Los ha dejado con el corazón roto, pero también con los sentimientos encontrados. Los padres de Vincent Lambert denunciaron que su muerte ha sido un “crimen de Estado”.

“Vincent ha muerto, asesinado por razón de Estado y por un médico que ha renunciado a su juramento hipocrático”, indicaron en un comunicado difundido por dos de sus abogados, Jean Paillot y Jérôme Triomphe.

PUEDES VER Hermana del príncipe saudita juzgada por ordenar paliza a obrero

En esa nota, recalcaron que Vincent Lambert, antiguo enfermero de 42 años, ha sido “condenado por estar discapacitado”.

Su hijo quedó tetrapléjico y totalmente dependiente tras un accidente de tráfico en 2008, poco después del nacimiento de su hija, y desde 2011 los médicos habían descartado toda posibilidad de mejora.

“Hoy se ha ido un poco nuestra humanidad. (...) Es momento de duelo y de recogimiento. También para meditar sobre este crimen de Estado”, concluyeron en el comunicado, en el que precisan que no harán más declaraciones.

Según la emisora “France Info”, el cuerpo de Vincent Lambert será sometido a una autopsia en el marco de la investigación preliminar abierta en Francia.

Esto, después de la denuncia presentada el pasado viernes por los padres contra el doctor Sánchez y su equipo por “tentativa de homicidio voluntario en banda organizada”.

Fuente: EFE.