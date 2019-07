Aspirante a gobernador afirma que tendrá "asesoría especial" de extraterrestres en su gestión [VIDEO]

Reinaldo Ríos, fundador de El Partido Extraterrestre Omnipotente (PEO), postulará a la gobernación de Puerto Rico en las próximas elecciones del 3 de noviembre de 2020.

Según recoge Univisión, en mayo de este año, el ufólogo oficializó su lanzamiento a la política y acudió hasta la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para orientarse sobre los requisitos y entregar los documentos para inscribir su partido.

Según la Constitución de Puerto Rico, este debe tener 35 años, haber sido durante los cinco años precedentes ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de la isla.

Reinaldo Ríos, que necesita un endoso de 20 mil votantes, fue referido a la Oficina del Contralor Electoral para iniciar el proceso de obtener una cuenta bancaria para sufragar los gastos de su campaña.

Entre sus propuestas más ambiciosas se encuentra convertir a Puerto Rico en un destino turístico nudista, educación militar y pena de muerte instaurada para ciertos delitos.

Sin embargo, lo más hilarante de su plan político es impulsar el trabajo con “extraterrestres”, porque afirma que “son radicales” y “muy adelantados a estos tiempos”.

“Entiendo que nosotros fuimos totalmente de descendencia extraterrestre, ellos nos trabajaron el ADN”, dijo Reinaldo Ríos al diario Primera Hora, donde aseguró que este verano se va de gira a 10 países de Europa para hablar sobre los extraterrestres.

Por otra parte, la crisis económica de Puerto Rico será atendida con propuestas que incluyen “fiscalizar con contadores autorizados por el Gobierno el diezmo de las iglesias”, a fin de que el 10% de las ofrendas sean destinadas a obras sociales a la población pobre de la isla.

“A fin de cuentas, ese debe ser el fin de ese diezmo lo que vamos es a asegurarnos que eso de verdad pase y que, por lo menos, el 10% de lo que se recoge en ofrendas termine en manos de los pobres”, aseveró Reinaldo Ríos.

Reinaldo Ríos, fundador de El Partido Extraterrestre Omnipotente (PEO). Foto: Difusión.

Al mismo tiempo, sugirió que en cada municipio haya una “casa hogar” que albergue a las personas sin hogar de cada pueblo. “Para sostener esos hogares vamos a establecer que la mitad del tiempo sea para rehabilitación y la otra mitad, los deambulantes, trabajen en labores de limpieza de calles, entre otras cosas”.​

Reinaldo Ríos busca convertir a Puerto Rico en centro mundial de turismo paranormal

Reinaldo Ríos también busca convertir a la isla en un centro mundial del turismo paranormal como principal reclamo.

“Lo que quiero hacer es un Disney World a nivel espacial. Serían muchos los turistas que vendrían y que harían inversiones económicas”, aseguró a Efe.

El también profesor de escuela de primer grado en el centro escolar Luis Muñoz Rivera de Yauco, municipio al sur de Puerto Rico, ha logrado popularidad en la isla caribeña por sus actividades relacionadas con supuestos avistamientos de fantasmas, ovnis, extraterrestres y hasta la caza de una gárgola.

"Yo he sido una persona filantrópica y nunca me he lucrado del tema paranormal. Esas conexiones las pondría a disposición del bien del país, para que Puerto Rico sea un centro de turismo en el ámbito paranormal", indicó Ríos.

“Creo en la vida extraterrestre y como seres humanos nos aliaríamos con los seres universales para mejorar nuestro sistema educativo y para saber que no estamos solos en el universo”, añadió.

¿Cómo se elige un gobernador en Puerto Rico?

El gobernador es elegido por sufragio directo por mayoría simple.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico se divide en dos cuerpos: el Senado; conformado por 27 senadores: 2 por cada uno de los 8 distritos senatoriales y 11 por voto único no transferible; y la Cámara de Representantes que está conformada por 51 representante uno por cada uno de los 40 distritos representativos y 11 por voto único no transferible en todo Puerto Rico.

Las alcaldías son 78 en todo Puerto Rico y escogen a un alcalde por mayoría simple y una legislatura municipal.

La isla no tiene presidente propio, pues este papel lo desarrolla el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debido a la situación colonial de Puerto Rico.

Con información de Primera Hora, EFE y Univisión.