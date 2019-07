Murió a los 15 años la heredera de una de las dinastías millonarias de Inglaterra [FOTOS]

La heredera de las familias Goldsmith y Rothschild, perteneciente a las dinastías financieras más poderosas de Europa ha fallecido. Se trata de Iris Annabel Goldsmith, de 15 años, quien perdió la vida este lunes tras sufrir un trágico accidente en un quad o cuatrimoto en la granja familiar del condado de Somerest, en el Reino Unido.

La joven pasaba unas vacaciones familiares. Los padres, Ben y Kate, han quedado devastados, según información difundida en el medio británico Daily Mail.

La joven habría muerto de manera instantánea al volcar el vehículo. Según la prensa británica, los equipos de emergencia, un helicóptero, una ambulancia y un equipo de paramédicos se trasladaron hasta el lugar de manera inmediata, pero ya era demasiado tarde y no pudieron salvar la vida de la joven.

La causa del siniestro aún no está definida, no obstante la policía de Avon y Somerest han comunicado que la muerte de la adolescente no está tratada como sospechosa, pero que la investigación para esclarecer las causas del hecho se abrirá en los próximos días.

Autoridades británicas investigan las causas del accidente donde murió Iris Annabel Goldsmith. Foto: Infobae.

Trascendió que junto a ella viajaba otra amiga de la que no se conocieron más datos personales ni resultó herida por el accidente.

¿Quién es Iris Annabel Goldsmith?

Iris Annabel era la hija mayor del magnate de las finanzas Ben Goldsmith y de su exesposa, la heredera de una familia de banqueros, Kate Rothschild.

Los padres se divorciaron en 2012, año en que kate comenzó a salir con un rapero estadounidense y Ben, se casó dos años más tarde con Jemina Jones.

Padres de Iris Annabel Goldsmith. Foto: Infobae.

Según Daily Mail, tienen una fortuna cercana a los 350 millones de euros.

La adolescente estudiaba en el internado femenino Wycombe Abbey, uno de los más prestigiosos del Reino Unido y que suele registrar cada año los mejores resultados académicos.

Iris Annabel tiene dos hermanos, Frank, de 13 años e Isaac, de 11, quienes también se encontraban en la granja paterna para iniciar sus vacaciones de verano.