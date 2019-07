El sádico mundo de los 'Incels': la historia del joven que desató una masacre porque era virgen y se suicidó

El mundo recuerda con horror el 23 de mayo de 2014. Elliot Rodger, un chico de 22 años, desató una masacre en Isla Vista, cerca del campus de la Universidad de California, en Estados Unidos.

Siete personas murieron. Otras trece fueron heridas de gravedad. Elliot Rodger se suicidó de un balazo en la cabeza: junto a su cuerpo, la policía halló 400 cartuchos de munición. ¿Qué lo había llevado a cometer esta atroz decisión?

Horas antes, Elliot Rodger grabó un video, publicado en YouTube, donde afirmaba que se vengaría por ser virgen.

Estaba furioso porque nunca había tenido sexo y recurría a internet para despotricar contra chicas atractivas. Afirmaba que lo habían rechazado injustamente.

Tras los atroces crímenes de Elliot Rodger se esconde el escalofriante inframundo de los Incels, mayormente conocido como celibato involuntario.

Se trata de una subcultura que se manifiesta como comunidades virtuales de personas que dicen ser incapaces de mantener relaciones sexuales con una pareja, como sería su deseo.

Cinco años después, Elliot Rodger fue ‘canonizado’ en el mundo online de los Incels. Los foros perturbadores revelan hilos oscuros y violentos entre hombres que han sido rechazados por el sexo opuesto.

Un documental de la BBC, llamado ‘Dentro del mundo secreto de Incels’, revela detalles espeluznante de esta subcultura.

En él se muestra por primera vez parte del clip que grabó Elliot Rodger antes de desatar la masacre en Estados Unidos.

“No se me permite disfrutar de la vida en este mundo porque me han echado, a nadie le gusto y nadie me acepta. Estas hermosas chicas rubias deberían estar caminando conmigo, no esas brutas. Me las merezco más", dijo.

“Las chicas no se sienten atraídas sexualmente por mí. Hay un gran problema con eso y pretendo rectificar”.

Elliot Rodger, hijo e un productor cinematográfico, criado en el seno de una familia acomodada, se consideraba “un buen partido”.

Era solitario y atribulado, se reconocía como “un supremo caballero”, pero estaba enojado porque quería ser un “verdadero macho alfa”.

Elliot Rodger: víctimas, otros crímenes y la comunidad por dentro

Katherine Cooper fue una de las seis víctimas de Elliot Rodger. Le dispararon ocho veces, una en el costado de la cabeza. Sus padres aún están aceptando su muerte.

Tras ocho meses de incursionar en la comunidad Incel, el documental revela el lado más oscuro de los jóvenes que se identifican con otras versiones y sienten una frustración sexual extrema.

Algunos de los foros de Incel tienen hasta 40,000 miembros, muchos discutiendo la violación de mujeres. Mientras la mayoría de las discusiones permanecen únicamente en la red, varias se extienden al mundo real.

De acuerdo a la policía, Elliot Rodger han inspirado al menos otros tres asesinatos en masa en América del Norte.

En el condado de Down, Estados Unidos, un hombre está decidido a deshacerse de su estatus Incel. Después de pasar años aislado y solo, sin haber tenido relaciones sexuales, besar o incluso abrazar a una mujer o sostener su mano, está trabajando duro en su autoestima.

Las batallas de salud mental y los pensamientos suicidas son lugares comunes, pero él ha recurrido a YouTube y hace videos que muestran su batalla hacia la felicidad.

“Me aislaría del mundo y me acostaría. El último día de San Valentín pensé que si no tengo novia me mataré”, dijo.

Desesperado por hacerse más atractivo para las mujeres, recurrió a los esteroides en un intento por aumentar su volumen. Ahora ha dejado de tomarlos, pero su cuerpo se ha cubierto de manchas.

Sin embargo, atrajo la atención de una mujer y han comenzado una relación. “Necesitas a alguien que intervenga y te muestre la luz porque como Incels podemos perdernos en la oscuridad”, señala en el documental.

Este es un mensaje que los padres de Katherine Cooper, víctima de Rodger, también creen firmemente.

En lugar de ahogar la ira, quieren que las personas que tienen los mismos sentimientos que el asesino de su hija puedan acceder a la ayuda que necesitan.