Una mujer que nació sin útero cumple el sueño de ser mamá gracias a donante fallecida

Por primera vez en Estados Unidos, una mujer alumbró a su bebé después de un trasplante de útero de una donante fallecida. La emotiva historia tuvo lugar en la Clínica Cleveland.

Según relata un comunicado en su página web, a mediados de junio, la pequeña vino al mundo a través de una cesárea.

Su madre, de 30 años, nació sin útero, un mal mayormente conocido como factor uterino de infertilidad (UFI, por sus siglas en inglés). El proceso fue exitoso y ambas fueron dadas de alta al tercer día.

“El trasplante uterino es un campo en rápida evolución”, indicó en el comunicado de la institución la especialista en medicina materno-fetal Uma Perni, que formó parte del equipo de atención a la madre.

Esta es la emotiva imagen de la recién nacida de Estados Unidos:

“Es importante recordar que esto todavía está bajo investigación, pero es emocionante ver qué opciones pueden tener las mujeres en el futuro”, dijo la especialista.

Según recoge Univisión, es la segunda vez en el mundo que un bebé nace de un vientre de una donante fallecida. En 2017, un niño nació de un útero trasplantado, solo que en ese caso la donante estaba viva.

Las mujeres con UFI (1 de cada 5,000) o no tienen útero originalmente o se les extrajo por algún motivo, y por tanto, no pueden quedarse embarazadas.

De acuerdo al estudio de la clínica Cleveland en Estados Unidos, una primera muestra de 10 mujeres buscó evaluar no solo si estas podrían quedarse embarazadas (por fertilización in vitro), si no si es posible llevar a término el embarazo y dar a luz.

“El trasplante de útero es un procedimiento complejo que requiere la supresión de la respuesta de su sistema inmunológico”, explica el cirujano de trasplantes Andreas Tzakis, en el comunicado de la institución.

"A través de esta investigación, nuestro objetivo es hacer estos eventos extraordinarios ordinarios para las mujeres que eligen esta opción. Estamos agradecidos de la donante. Su generosidad permitió que el sueño de nuestra paciente se hiciera realidad y que naciera una nueva bebé ", expresó.