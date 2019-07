Alcalde se vistió como indigente para evaluar a sus funcionarios y se llevó una amarga sorpresa

El alcalde de la localidad de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, México, decidió hacer un experimento para saber cómo sus funcionarios municipales trataban a la gente de bajos recursos. Por esa razón se vistió como un mendigo en silla de ruedas y su experiencia no fue nada buena.

Según recogió Televisa, el burgomaestre confesó que vestido de esa forma la misma gente de su despacho lo sacó casi a empujones de su propia oficina.

Además, agregó que después de esa amarga experiencia ya estaba preparando una serie de despidos que tendrán efecto en los próximos días.

“Quiero decirles que fue una experiencia amarga, no fue nada fácil, si ustedes hubieran visto cómo venía yo. Andaba con una chaqueta sucia, tapando mis piernas y quise agacharme, para que no me reconocieran. Tampoco hablaba, porque mi voz es inconfundible”, comentó Carlos Tena Nevárez, alcalde de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Fueron dos acontecimientos que indignaron a Tena Nevárez. El primero estuvo ligado con el mal trato de la persona que abre el elevador para las personas que andan en silla de rueda o muletas.

El segundo fue que el propio personal de su despacho lo sacó de una manera inadecuada, pese a que evidentemente hacía notar que era una persona indigente en silla de ruedas, que abundan mucho en los estados de México.

“Me pidieron que saliera, la secretaria agarró la silla para echarme y ahí en la puerta me detuve, le di vuelta a la silla y me puse de pie, me quite mi gorrita, por cierto muy calientita, mis gafas, pues me puse de pie y todo mundo se congeló (...) ahí les dije la desilusión que me habían dado, les dije que por qué me sacaban, porque olía mal y para darles una lección”, relató Carlos Tena Nevárez.

Finalmente dijo que despediría a tres personas como mínimo por el mal trato que había recibido, en especial a la persona que estaba encargada de manejar el elevador.