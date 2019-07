Luego de 12 días, entregan cuerpo del militar torturado por régimen de Maduro [VIDEO]

Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, familiares del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, se trasladaron a la morgue de Bello Monte en Caracas, Venezuela, luego de ser notificados que este 10 de julio sería entregado el cuerpo del militar, quien falleció luego de presentar signos de tortura extrema.

De acuerdo a información difundida por el Diario El Nacional, a las 12:25 m (11:25 hora de Perú) salió de la medicatura forense la carroza fúnebre que trasladó al Cementerio del Este, el cadáver del capitán Acosta Arévalo, de 50 años de edad.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió el acceso al cementerio del Este ubicado en la capital de Venezuela. La orden fue emitida por el Tribunal 36 de Control del área metropolitana, según El Nacional.

El cuerpo fue reconocido por Carmen Acosta, quien estuvo acompañada de varios familiares de la víctima, entre ellos su madre, visiblemente afectada. Sin embargo, la esposa e hijos del militar no estuvieron presentes debido a que se encuentran en Colombia.

#URGENTE Este es el lugar en el que fue enterrado el capitán de Fragata Rafael Acosta Arévalo, luego de 12 días en los que el cuerpo permaneció en la Morgue de Bello Monte en Caracas, su esposa Waleswka Pérez denunció que el entierro se hizo de forma controlada pic.twitter.com/avjjQoO7By — VPItv (@VPITV) 10 de julio de 2019

La inhumación de Acosta Arévalo fue controlada por el régimen de Nicolás Maduro y transcurrió en horas de la tarde de acuerdo a información difundida por el medio digital VPI. En el sepelio y en los alrededores del cementerio caraqueño estuvieron desplegados funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes más temprano no permitían el acceso a la prensa.

El abogado de la familia denunció que la inhumación se realiza de manera controlada por el régimen y comparó la situación como la que vivieron los familiares del expolicía venezolano Óscar Pérez.

Parcela donde fue sepultado el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo. Foto Captura Señal VPI.

Esposa del Capitán Acosta révalo denunció mal procedimiento

La esposa del capitán Radael Acosta Arévalo, Waleska Pérez denunció que hubo un procedimiento ilegal en la morgue de Bello Monte, donde harían una entrega controlada del cuerpo de su esposo, manifestó en un video trasmitido a través de redes sociales.

"Harán una entrega controlada de mi esposo así como hicieron con Óscar Pérez», señaló.

«Yo no he solicitado ningún servicio fúnebre de esa empresa», agregó la esposa en el audiovisual en el que advirtió la presencia de una furgoneta de una agencia funeraria privada a las afueras de la morgue de Bello Monte.

Pérez y sus hijos no se encuentra en Venezuela.

Capitán Rafael Acosta Arévalo fue torturado

El pasado 21 de junio, miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIN) detuvieron al Capitán Rafael Acosta Arévalo junto a otros militares tras ser acusados por el régimen de formar parte de un grupo que pretendía cometer un acto de magnicidio contra el mandatario a quien medio centenar de países rechaza.

De acuerdo a información ofrecida por la abogada y defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, Acosta Arévalo se presentó ante los tribunales en silla de ruedas y con apariencia de haber sido golpeado brutalmente

"No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba. Le pedían ponerse en pie pero no podía moverse. Juez ordenó traslado al Hopitalito (sic) y falleció hoy a la 1 am”, escribió Tamara Suju en su cuenta de Twitter.