"Te tragarás con Coca-Cola tu provocación": recuperan entrevista que enfureció a Maduro

Una ronda de preguntas directas sobre la crisis en Venezuela y poca tolerancia provocaron una fallida entrevista entre el periodista Jorge Ramos y el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores el último 25 de febrero.

Al final, el sucesor de Hugo Chávez suspendió la conversación y agentes del régimen maltrataron al periodista de Univisión.

Según denunció el mismo Jorge Ramos, soldados chavistas que parecían ser cubanos le quitaron sus equipos fílmicos donde tenían 17 minutos de entrevista grabada. Sin embargo, 3 meses después esta fue recuperada gracias a una filtración.

Según la cadena Univisión, "no hay un minuto libre de tensión en la entrevista con Nicolás Maduro".

Durante la entrevista, Jorge Ramos le entregó al líder del régimen chavista una lista con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que se han registrado durante la crisis en Venezuela en los últimos años.

“Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”, le dijo Nicolás Maduro a Jorge Ramos.

Jorge Ramos, intrépido periodista mexicano que trabaja en Univisión, en Estados Unidos, le hizo saber a Nicolás Maduro que no era un presidente constitucionalmente electo y le preguntó cómo es que podría llamarlo. El mandatario se ofuscó y le respondió.

Con una pequeña Constitución de Venezuela, Nicolás Maduro le respondió a Jorge Ramos: “Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”.

El momento más tenso de la entrevista fue cuando el periodista de Univisión intentó mostrarle un video en el que se ve a unas personas comer de la basura producto de la crisis en Venezuela.

“Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para mí ni para ti, ¿oíste? Yo creo que es mejor suspenderla, ¿oíste? Te agradezco todo, hasta luego”, le dijo Maduro a Ramos y se retiró del palacio de Miraflores.

La entrevista fue recuperada por la cadena Univisión y será emitida este domingo a la 7 de la noche, hora de México y 6 de la tarde, hora centro.