París: Personas sobrevuelan la Torre Eiffel a 100 km/h [VIDEO]

La adrenalina dice presente en París. Una tirolesa de 800 metros de longitud instalada en el segundo piso de la emblemática Torre Eiffel permitirá volar una de las siete maravillas del mundo moderno.

Esta atracción que se ha colocado en la Torre Eiffel se da con motivo de la celebración del torneo de Roland Garros. La tirolesa permite recorrer la explanada del Campo de Marte en París en tan solo un minuto, pues llega a una velocidad de 100 km/h.

Esta experiencia sobre los aires de París se logra gracias a la empresa francesa Perrier, que por tercera vez coloca la tirolesa en la Torre Eiffel. El recorrido inicia en el segundo del monumento y culmina en una plataforma inmensa.

Las personas que han probado el vuelo afirman que no solo es la altura y velocidad, sino también la imagen de la ‘Ciudad luz’ desde los aires. Es válido recordar que esta iniciativa en la Torre Eiffel se viene dando desde el 2017 y siempre ha tenido una gran acogida entre los franceses.

La tirolina también llegó a España luego de la instalación de un tobogán en Estepona, pero este solo duró un día al no contar con las medidas de seguridad requeridas y al presentarse accidentes. En lo que a la ciudad de Francia concierne, estará disponible hasta el próximo domingo 2 de junio.

260 people got to jump off the Eiffel Tower. Winners of a online raffle took a wild ride on a zip line for about 800 yards, hitting speeds of 55 MPH. pic.twitter.com/uBLSqSJ8SA