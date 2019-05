“Los hombres no somos capaces de tener un video así y no enseñarlo”

El caso de la mujer que se suicidó en España luego que un video sexual de ella empezara a circular entre sus compañeros de trabajo, puso en debate la enorme responsabilidad de las personas que comparten este tipo de materiales en detrimento de las víctimas, quienes pueden llegar a tomar decisiones como esta.

El caso se ha venido comentando mucho en las últimas horas en España a través de diversos espacios en los medios de comunicación. Es el caso del torero Fran Rivera, quien se presentó en el programa ‘Espejo Público’, donde se trataba el tema y se animó a dar una opinión.

“Yo creo que la base y el problema aquí es que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Y hay una máxima que yo le digo sobre todo a mi hija mayor, no se pueden mandar videos de este tipo. No es culpable, evidentemente, es una víctima, porque no es de hombres hacer viral algo así, pero los hombres, y lo digo porque soy hombre, no somos capaces de tener un video así y no enseñarlo”, indicó Rivera.

Tras la difusión de las declaraciones, usuarios en redes sociales han reproducido sus palabras con severas críticas pues, según ellos, se estaría echando la responsabilidad a la mujer suicida y justificando el accionar de los hostigadores sexuales.

“ASQUEROSO: En referencia al suicidio de Iveco, Fran Rivera acaba de decir ahora mismo en 'Espejo Público' que los hombres no somos capaces de no enseñar esos vídeos, y por eso pide a las mujeres que no se graben”, indica el usuario Alejandro Sánchez Moreno.

“Ha tenido que llegar Fran Rivera para que lo entendamos. Que seamos recatadas y tengamos cuidadito con lo que hacemos porque un hombre no puede ver un vídeo “así” y no enseñarlo. No es una inocente estupidez, es el discurso que culpa a las mujeres para esconder el machismo”, dice la internauta Irene Montero.

La muerte de Verónica, joven madre de dos hijos y que se encontraba casada, viene siendo investigado por la Fiscalía de España. Por lo pronto se ha anunciado la denuncia a la empresa donde laboraba pues la víctima hizo de conocimiento su caso al departamento de Recursos Humanos de Iveco, sin embargo, no se habría activado correctamente el protocolo contra el acoso sexual.