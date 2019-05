Estados Unidos: Un hombre se prendió fuego a las afueras de la Casa Blanca [VIDEO]

El Servicio Secreto de los Estados Unidos informó este miércoles por la tarde que han logrado la captura de un hombre desconocido que intentó inmolarse prendiéndose fuego a las afueras de Casa Blanca, en la ciudad de Washington D.C.

El sujeto llegó hasta el parque del área del Ellipse donde se habría echado un combustible para luego iniciar las llamas. “Aproximadamente a las 12 h 20 (16H20 GMT) un hombre se prendió fuego en el Ellipse cerca de la calle 15 y la avenida Constitución”, informó dicho servicio a través de su cuenta de Twitter.

El portavoz de la institución, Jeffrey Adams, informó a cadena CNBC que trasladaron al desconocido hasta un hospital donde viene siendo atendido por las quemaduras que sufrió. Destacó que la División Uniformada actuó de manera inmediata cuando vieron la iniciación de la antorcha humana.

A Man Set Himself on Fire In Downtown Washington, Across From The White House Today.

The White House Spokesman Hogan Gidley said He could Not Immediately Comment On The Situation.

pic.twitter.com/ksJzqrNzb2