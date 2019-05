Ordenan prisión para sicario de Pablo EscobarPilotos de combate avistan varios ovnis sobrevolando territorio estadounidenseSujeto acuchilla a 19 personas en parque públicoExpresidente Funes se levantó la “caja chica” de Palacio en El Salvador

La Fiscalía colombiana dictó este lunes orden de encarcelamiento contra el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye", por el magnicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza.

"Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, como presunto coautor del delito de homicidio agravado", indicó el ente judicial. La decisión se tomó ante nuevos testimonios de confesos integrantes del extinto cartel de Medellín. ❖

Un grupo de pilotos de combate de Estados Unidos informó al Pentágono y al Congreso de su país de avistamientos diarios de objetos voladores no identificados (ovnis) durante el 2014 y 2015.

El teniente Ryan Graves afirmó que vio “objetos extraños” sin “motores visibles o sistemas de escape” que se elevaban al menos sobre 30,000 pies (un poco más de nueve kilómetros) y volaban a velocidades hipersónicas.

Aseguró que hizo los avistamientos mientras realizaba vuelos de entrenamiento en torno al portaaviones Theodore Roosevelt.

Difunden videos

El Departamento de Defensa de Estados Unidos difundió dos videos en que los pilotos, incluido Ryan Graves, relatan lo que observan en ese momento.

En ambas ocasiones, los objetos se mueven a velocidades increíblemente rápidas, girando y frenando bruscamente por momentos.

Imposible para el hombre

Ese tipo de desplazamientos no serían posibles en alguna nave tripulada, debido a que el ser humano no es capaz de resistir cambios de velocidad tan violentos.

“Mantener un avión en el aire requiere una cantidad significativa de energía. Con las velocidades que observamos, 12 horas en el aire son 11 horas más de lo que cabría esperar”, dijo Graves en una entrevista exclusiva concedida a The New York Times.

Graves es piloto del Super Hornet F / A-18 que ha estado con al Armada de Estados Unidos durante 10 años.

“Estas cosas estarían allí todo el día”, manifestó.

No eran drones

Inicialmente, los pilotos creían que se trataba de un programa secreto de drones.

Sin embargo, al estar cerca de colisionar con los objetos, se dieron cuenta de que no se tenía conocimiento de estos, ya que el gobierno estaba al tanto del área donde circulaban los pilotos, y no pondrían objetos para ocasionar un accidente. Todo apuntaba a que se trataba de ovnis.

Indagaciones

Estos avistamientos fueron informados oportuna y debidamente al Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, para las investigaciones correspondientes a fin de establecer si se trataba de naves espaciales alienígenas.

El portavoz de la Armada, Joseph Gradisher, anunció que no está claro qué causo los avistamientos mencionados. ❖

Al menos 19 personas resultaron heridas el martes en un ataque con arma blanca en la ciudad de Kawasaki, al sur de Tokio, capital de Japón, incluyendo un adulto que no presentaba signos vitales, informó el cuerpo local de bomberos.

"Un hombre los apuñaló. Recibimos un llamado de emergencia (...) afirmando que cuatro estudiantes de una escuela de primaria habían sido heridos", dijo un portavvoz de los biomberos.

El ataque ocurrió en un parque próximo de la estación local del tren, según reportó la prensa local. ❖

elfaro.net

Joyas, ropa, vacaciones pagadas en Disney World. El primer presidente de izquierda de El Salvador, Mauricio Funes, usó el dinero de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial como si fuera propio.

Los gastos no oficiales documentados por el portal El Faro suman más de un millón de dólares y demuestran que el expresidente mintió en sus afirmaciones públicas y en su declaración jurada de patrimonio.

Su utilización de dinero público para gastos privados incluye casi US$ 350.000 por dos vuelos en jets privados, US$ 375.290 en compras con tarjetas de crédito; US$ 169.778 para el pago de préstamos personales adquiridos antes de llegar al cargo, US$ 60.500 en la manutención de una hija de Funes cuya existencia no era de dominio público hasta el momento, o incluso una piñata temática de casi US$ 10.000 para su hijo con Vanda Pignato.

ASILADO EN NICARAGUA

Desde que empezó a acumular procesos judiciales por delitos de corrupción (tiene cinco órdenes de captura) el expresidente, que está asilado en la Nicaragua de Daniel Ortega, ha asegurado que no hay un solo documento que demuestre que abusó de su posición o robó fondos públicos durante sus cinco años de gobierno.

Historiales bancarios y estados de cuenta originales de sus tarjetas de crédito en poder de El Faro demuestran, sin embargo, que Funes usó US$ 169.778 de fondos públicos para saldar préstamos personales.❖

Los objetos, sin motores visibles o sistemas de escape, se elevaban a 30 mil pies y volaban a velocidades supersónicas.

El Pentágono admite los avistamientos