Venezuela preside Conferencia de Desarme de la ONU y EE. UU. intenta boicotearlo [VIDEO]

Estados Unidos decidió abandonar este martes la Conferencia de Desarme, un foro internacional de la ONU que se reúne en Ginebra, después de que Venezuela asumiera la presidencia rotativa.

"Lo que pasa ahí dentro ahora mismo es una diatriba de propaganda", dijo a la prensa el embajador estadounidense Robert Wood, asegurando que Venezuela es un "Estado paria".

"Sea lo que sea lo que hablen allí, lo que decidan, no tiene absolutamente ninguna legitimidad porque es un régimen ilegítimo el que preside ese foro", añadió en referencia al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El embajador de Estados Unidos salió de la sala inmediatamente después de que el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, empezó a hablar tras asumir la presidencia.

Today I told journalists that the former Maduro regime in Venezuela is dead; it just doesn't want to lay down. The regime has sucked the life out of the Venezuelan people through its morally bankrupt, economically incompetent & profoundly corrupt policies. pic.twitter.com/3QFtRPICYD