Twitter: 'Arcoiris de fuego' es visto en playa de Nueva Jersey [Fotos]

Una fotografía del fenómeno conocido como 'arco iris de fuego' fue captada este domingo en Nueva Jersey, Estados Unidos. La imagen fue compartida a través de Twitter.

De acuerdo a las declaraciones del especialista del Servicio Meteorológico Nacional, Dean Iovino, el fenómeno atmosférico visto en la playa de Avalon es inusual.

"Nunca he visto un arco iris como este. ¿Qué es?”, publicó el usuario de Twitter , Packy McCormick, mientras compartía la fotografía tomada cerca de la calle 64.

En declaraciones para AccuWather, McComrmick indicó que estaba con su familia y algunos amigos y vecinos, quienes tampoco habían visto algo parecido.

I’ve never seen a rainbow like this. What is it? pic.twitter.com/ND3jxhFnGs