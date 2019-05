Parlamentario denunciado por abuso sigue cobrando $130 000 a pesar de no asistir al Congreso

El senador de Argentina Jorge “Loco” Romero fue denunciado por abuso sexual por una militante de la agrupación política juvenil La Cámpora hace seis meses. Tras el escándalo, Romero anunció que renunciaba a todas sus responsabilidades políticas. Sin embargo, se quedó con su sueldo de 130 000 pesos.

El parlamentario de Unidad Ciudadana podría ser sancionado en unos días por el Senado de la provincia de Buenos Aires debido a que suma cinco inasistencias seguidas a sus sesiones de trabajo, informó La Nación.

Pese a ser dirigido por una mujer (Teresa García), la agrupación de Romero no lo ha expulsado. En tanto, la sanción del Senado aún se negocia con este bloque parlamentario.

Cuando la denuncia de Stephanie Caló (supuesta víctima) salió a la luz, el senador bonaerense hizo el siguiente descargo en Facebook: "Soy un varón criado en una sociedad patriarcal.Además soy militante político con responsabilidades. Desde ese lugar, y a la luz del trabajo de visualización que han hecho mis compañeras de la agrupación donde milito, pude ver que en el pasado tuve prácticas machistas que parecían naturales. Es por eso que he decidido dar un paso en mis responsabilidades políticas para someterme a procesos que determine la aplicación del protocolo de la organización ha generado para estos casos".

Caló alegó que Romero la encerró en un baño durante una fiesta, le mostró sus genitales y la obligó a tener sexo oral.

"El loco Romero me encierra en un baño con él impidiéndome salir. Se baja los pantalones, saca su miembro afuera y me empieza a pedir que le practique sexo oral, lo cual me negué varias veces y le supliqué que me dejara salir", declaró la denunciante.

En el parlamento de Argentina ya ha albergado a legisladores con este tipo de denuncias. En abril, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, también fue señalado por abuso sexual.