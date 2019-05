Hombre salvó la vida de un niño que cayó desde el quinto piso de un edificio

Un niño de 2 años que cayó desde el quinto piso de un edificio ubicado en Xinjiang, en China, salvó de morir gracias a la rápida acción de un hombre que acudió al rescate del menor. El sujeto usó su cuerpo para amortiguar la caída del menor, quien fue trasladado de emergencia a un hospital pero que no presenta fracturas ni lesiones graves.

El incidente, ocurrido el pasado 23 de mayo, quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad instaladas en un establecimiento cercano. Tonik Turghanbke, de 28 años, narró que descendía de su auto cuando de pronto vio que de arriba caía un bulto que parecía ser un niño. No se inmutó y corrió a sostenerlo.

"En el momento en que lo vi, ya se estaba cayendo. No pensé en nada en ese momento. No sé qué pasó después de eso, ya que me desmayé por un tiempo. Cuando me desperté, la policía y los rescatistas estaban acá", recordó Turghanbek.

Según informaciones, el niño de dos años habría subido a una ventana del edificio donde vivía con sus padres y, en un descuido de estos, se lanzó desde lo alto.

Los médicos que atendieron al menor certificaron que no presenta fracturas ni lesiones de gravedad. Lo que sí presenta son rasguños y lesiones en cabeza y brazos, de las que viene recuperándose satisfactoriamente.