A diario por lo menos 300 menores intentan cruzar solos la frontera con Estados Unidos

Frenar el ingreso de inmigrantes es una de las labores más rígidas de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en los últimos años. Según cifras de esta agencia de seguridad, solo en marzo de este año se detuvieron a más de 92 000 ilegales; 9 000 de ellos menores de edad, a lo largo de la frontera con el país de México.

Estos 9 000 menores han despertado la preocupación ya que se sabe que atraviesan la frontera sin la compañía de un adulto. Muchos de ellos, de 14 o 15 años de edad, caminan por un terreno valdío en el que acecha la muerte las 24 horas del día.

Tal como narra el periodista argentino Daniel Vittar, en lo que va del año, los niños que arriesgan cruzar la frontera sur de Estados Unidos suman 20 000; de los cuales el 90% terminan siendo detenidos por los agentes de seguridad.

Los menores no solo viven la inclemencia del hambre y la deshidratación, también pueden contraer y desarrollar enfermedades, ser víctimas de abusos y explotación sexual.

Muchos padres, provenientes de los países de Honduras, Guatemala, El Salvador y México, arriesgan sus vidas para atravesar la frontera de México huyendo de la pobreza y la violencia de las que son víctimas en sus países. Pero todo no siempre sale como esperan, ya que en indistintos casos encuentran dificultades en el camino y se ven obligados a dejar a sus hijos en manos de los "coyotes", a quienes pagan para que hagan que sus pequeños logren el objetivo de llegar a Estados Unidos, donde luego se reunirán con otros familiares.

“Estos casos suelen ser angustiantes por lo pequeño que son estos niños y porque normalmente están muy confundidos y atemorizados”, explica Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center, al New York Time.

Un ejemplo claro del peligro por el que atraviesan los inmigrantes se ve reflejado en el caso de Ruth, una hondureña de 32 años a quien le arrebataron a su pequeño hijo de 7 años en Texas.

“Vinimos a Estados Unidos por la violencia. Mi padrastro es miembro de una pandilla y él y otros pandilleros trataron de violarme. Cuando me detuvieron me dijeron que mi hijo no podía estar conmigo. Yo les dije que tenía fiebre y los oficiales me dijeron que eso no era una enfermedad”, contó.

Esta es la historia de miles de niños que permanecen detenidos a la espera de volver a encontrar a sus padres. Según la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), sólo en ese Estado decenas de pequeños estuvieron un promedio de ocho meses en las “perreras”, algunos por más de un año.