Trump llama al diálogo: "Si Irán quiere hablar, hablaremos"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump entreabrió este lunes una puerta a la posibilidad de conversaciones con Irán, poco antes de una reunión con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien estaría preparando un viaje a Teherán.

"Creo que a Irán le gustaría que hablemos. Y si quieren hablar, hablaremos", comentó el mandatario estadounidense. "Ya veremos que ocurre. Sé que el primer ministro (Abe) es próximo de los líderes iraníes. Nadie quiere que ocurra algo terrible, especialmente yo", agregó.

Un cambio de postura radical, pues el 19 de mayo señaló, a través de su cuenta de Twitter, que si Irán quería pelear "ese sería su fin oficial".

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!