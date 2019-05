México: Un perro y su dueña son detenidos por la Policía por jugar en una fuente [Video]

Dos perros y su dueña fueron detenidos en Ciudad de México por haberse metido a una fuente de la alcaldía de Cuauhtémoc, según un video que fue publicado en Facebook. La pareja de esposos caminaban por la Plaza Río de Janeiro, cuando uno de los canes se escapó y corrió a mojarse a una fuente.

La grabación fue compartida en la página "Peludos Desamparados", en el cual se critica la acción de los policías. El hecho se dio el 18 de mayo en la fuente del Parque Río de Janeiro, ubicado en la colonia Roma Norte.

En las imágenes, el esposo de la detenida denunció la actitud prepotente de los policías, ya que lastimaron a uno de los canes al intentar subirlo a la patrulla junto con su esposa para trasladarlos a la delegación de Cuauhtémoc.

Según explica, querían llevar al antirrábico a las mascotas porque uno de los canes se mostró desafiante. Los agentes indicaron que "era una amenaza para su integridad física".

“Los oficiales se la llevaron de manera prepotente y sin explicaciones, les pregunté que si me podían dar a mis perros y que sólo se llevaran a mi mujer y me dijeron que no porque los llevarían al antirrábico”, dijo el hombre.

Los dos perros de raza golden fueron subidos a la patrulla junto a su dueña para cumplir 13 horas de detención sin derecho a fianza. Las mascotas, por su parte, fueron entregadas a las tres horas de la detención.

La difusión de la detención ha generado el descontento de los usuarios de las redes sociales, ya que aseguran que los policías deberían de estar más atentos a los asaltos que se dan en la ciudad.