EE. UU. quiere que diálogo entre régimen y oposición en Noruega propicie salida de Maduro

Para Estados Unidos la cosa es clara: para que acabe la crisis en Venezuela debe salir del poder Nicolás Maduro.

Esa es la postura del gobierno de Donald Trump que a través de un comunicado del Departamento de Estado se pronunció sobre los diálogos que vienen sosteniendo en Noruega la oposición liderada por Juan Guaidó y altos funcionarios del chavismo.

“Creemos que lo único que hay que negociar con Nicolás Maduro son las condiciones de su partida [...] Esperamos que las conversaciones en Oslo se centren en ese objetivo, y si lo hacen, esperamos que el progreso sea posible”, dice parte de la misiva del departamento de Estado de EE. UU.

Además, Estados Unidos reiteró que los diálogos anteriores con el régimen de Nicolás Maduro fracasaron "porque han sido utilizados para dividir a la oposición y ganar tiempo".

Free elections cannot be overseen by a tyrant. The U.S. believes the only thing to negotiate with Maduro is the conditions of his departure, and we hope the talks in Oslo will focus on that objective. https://t.co/ZR3LxN474F