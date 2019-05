Encontró su casa limpia y ordenada, lo increíble es que halló una rosa blanca al interior [VIDEO]

Las tareas domésticas de limpieza no son casi siempre las actividades que preferimos, aunque son necesarias. Pero este hombre que vive en la ciudad de Massachusetts, en los Estados Unidos, ha tenido la gran suerte de librarse de ellas por lo menos por algunos días y de la mejor manera.

El 16 de mayo Nate Roman llegó a su casa del condado de Marlborough junto a su hijo de cinco años, no obstante, se llevó un gran susto cuando encontró que la puerta trasera estaba abierta, lo primero que se le vino a la mente es que había sido víctima de la delincuencia.

Al revisar su domicilio se sorprendió cuando vio que todo estaba en su sitio, aunque mucho mejor, demasiado orden y pulcritud. “Nada se dañó, no robaron nada. La casa olía a lejía y otros productos de limpieza, la habitación del niño estaba inmaculada con la cama hecha y los peluches ordenados cuidadosamente”, reveló el padre de familia a la cadena NBC.

Quienes habían ingreso a su domicilio habían hecho la limpieza en todos los cuartos y áreas de la casa de manera muy profesional, excepto la cocina. “Me preocupó de inmediato que alguien estuviera en la casa”, declaró el hombre. Por ejemplo, los peluches del cuarto de su hijo los encontró organizados.

Muy asustado y desconcertado, Roman llamó al departamento de policía para que puedan investigar qué era lo que había pasado. No obstante, los agentes no pudieron encontrar muchas pistas al respecto, pues cuando consultaron a los vecinos, estos le dijeron que no habían visto nada ni a nadie sospechoso.

Si bien aún nada está corroborado, Nate Roman cree que se trató del equipo de una empresa que brinda el servicio de limpieza que se equivocó de dirección y entró a la suya, pues cuando revisó el baño encontró una rosa blanca hecha con papel higiénico puesto sobre el dispensador del mismo.

“Realmente fueron las rosas las que realmente me hicieron pensar que algún limpiador profesional había tropezado accidentalmente en mi casa. (...) Si fuera a juzgar la calidad de una rosa de papel higiénico, llamaría la atención con la que fue hecha”, aseguró a WBZ-TV.

Respecto a la puerta abierta el hombre de 44 años piensa que la puede haber olvidado cuando salía de casa. Ahora asegura que tendrá más cuidado con la seguridad de su domicilio. La cadena televisora WBZ-TV, como otros medios de Estados Unidos, se sorprendieron de su caso y le hicieron un reportaje.