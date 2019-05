Abandona a su bebé de 3 días y deja conmovedora carta: “Cuídenla como yo no he podido”

Esta semana se ha conocido en la ciudad de Murcia, España un nuevo caso de abandono de un recién nacido. La madre dejó a la bebé de tres días en la puerta de un edificio y una carta disculpándose por haberlo hecho.

La niña fue encontrada a la entrada de un bloque de pisos de la calle Las Cortes por una vecina de 32 años que bajó de su habitación cuando escuchó los sollozos de la menor. La bebé había sido dejada en un carricoche de color rojo.

De acuerdo a las investigaciones de la Policía local, la madre de la menor había dado a luz el 19 de mayo en el hospital de Los Arcos del Mar Menor, donde permaneció 72 horas y luego salió con dirección a su residencia. En ese lapso es cuando se habría producido el abandono.

La mujer que encontró a la niña recogió junto a ella un papel que contenía las palabras de la madre, quien explicaba que ella no podía asumir el cuidado. “Me ha costado mucho tomar esta decisión, pero es lo mejor para ella. Yo ahora mismo no puedo hacerme cargo de ella, es la decisión más dura que como madre y mujer me ha costado tomar, pero quiero el mejor futuro para ella”, se puede leer en parte, la cual recoge el diario El Español.

“Sé que le encontrarán una familia que la cuidará como si fuese suya. Cuídenla como yo no he podido hacer”, se lee en la otra parte de la misiva.

De inmediato se dio alerta a las autoridades y hasta el lugar llegó la Policía Local de San Javier, Inmaculada, Gonzalo y Riqui, los cuales se percataron que la bebé aún tenía un pedazo de cordón umbilical en el que llevaba sujeto una pinza con el número de serie.

Gracias a ese código se pudo dar con el paradero de la madre, se trata de una joven hondureña que vive en España desde los seis años, aunque actualmente su padre vive en su país natal y su madre está en la ciudad de Canarias.

Ella contó que abandonó a su hija ya que no tiene los medios para sustentarla como debe, además el padre de la bebé la dejó hace tres meses a causa del embarazo, y no cuenta con el apoyo de ningún familiar. Asimismo, explicó que le ha costado conseguir trabajo y que ni siquiera tiene un lugar donde vivir, últimamente una amiga le dio la oportunidad de alojarse en su casa.

El citado medio también indicó que ha podido corroborar que la joven latina de 23 años no es madre primeriza y ya tuvo antes un hijo con otro hombre, quien asumió la custodia del menor pues la mujer no se encontraba en condiciones de cuidarlo.