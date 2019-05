Departamento de Defensa de EE. UU. admite que investiga ovnis

Christopher Sherwood, portavoz del Pentágono de Estados Unidos, reveló a The New York Post que el Departamento de Defensa continúa investigando posibles avistamientos de aeronaves de ovnis, pese a que, en 2012, se archivó la iniciativa secreta "Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales", cuyo objetivo era investigar fenómenos aéreos no identificados.

"El Departamento de Defensa siempre está preocupado por mantener una identificación de todos los aviones en nuestro entorno operativo, así como por identificar cualquier capacidad extranjera que pueda ser una amenaza para la patria", informó.

En entrevista, añadió que el Pentágono "continuará investigando, a través de procedimientos normales, los informes de aeronaves no identificadas encontradas por aviadores militares de Estados Unidos para garantizar la defensa de la patria y la protección de nuestra nación".

Para Nick Pope, investigador secreto de ovnis para el gobierno británico durante la década de 1990, la revelación del Departamento de Defensa estadounidense es una "revelación explosiva". "Las declaraciones oficiales anteriores fueron ambiguas y dejaron la puerta abierta a la posibilidad de que estuvieran preocupados por las amenazas de aviación de próxima generación". agregó.

Aseguró que esta declaración evidencia que el Pentágono realmente estudió "lo que el público llamaría ovni". El autor del blog The Black Vault, John Greenewald Jr., quien recogió documentos gubernamentales desclasificados sobre investigaciones de objetos voladores no identificados, opinó que, el hecho de que el Departamento de Defensa haya utilizado el término "fenómenos aéreos no identificados", refleja sensatez.

"Estoy sorprendido de que lo dijeran de esa manera, y la razón es que aparentemente han trabajado muy duro para no decir eso", dijo. "Así que creo que es una declaración bastante poderosa porque ahora tenemos que esperar que el Pentágono divulgue más información, ya sea mediante divulgación voluntaria o mediante solicitudes en virtud de la Ley Federal de Libertad de Información", manifestó.

The New York Times reveló en 2017 que el Pentágono financió durante años el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas y que, entre 2008 y 2011, financiaron el programa con 22 millones de dólares.