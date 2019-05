Estados Unidos: reportan más de 20 tornados en menos de 24 horas

La alerta se activó en Estados Unidos tras registrarse una serie de tormentas y tornados en el centro del país, durante las últimas 24 horas, según reportó el Servicio Meteorológico norteamericano.

Al menos 21 tornados fueron los que afectaron los estados de Texas, Oklahoma, Missouri y Arkansas desde la madrugada del lunes hasta el martes por la mañana. Estos fenómenos naturales se registraron en la denominada zona Callejón de los Tornados, que abarca la región central de llanuras entre los montes Apalaches y las montañas Rocosas en Estados Unidos.

Además, las tormentas generaron inundaciones en Oklahoma, provocando la declaratoria de emergencia en la ciudad de Tulsa. Ante esta situación las autoridades recomendaron a los residentes a ubicarse en las zonas más altas de la localidad.

Incluso, un tornado se habría ubicado muy cerca del aeropuerto internacional. Medios internacionales reportan que una persona habría resultado herida y al menos una docena de viviendas afectadas. En tanto, un grupo de pasajeros fueron llevados a zonas seguras durante al menos 30 minutos, además, generó la demora de algunos vuelos.

Aunque hoy podría desplazarse hacia la región de los Grandes Lagos, donde perderá fuerza, no se descarta que se forme un nuevo sistema de tormentas, principalmente en el sur de Misuri y el norte de Arkansas en Estados Unidos.

Según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, otro sistema de tormentas adquiría fuerza y podría desatarla el resto de la semana en una franja que va desde Texas hasta Chicago.

Por su parte, el portavoz estatal de manejo de emergencias en Oklahoma, Keli Cain, informó a CNN que por el momento analizan los informes de inundaciones y rescates acuáticos en el noroeste de la ciudad. Mientras tanto las carreteras fueron cerradas producto de inundaciones, y se ha solicitado a los conductores a evitar trasladarse por las vías afectadas.

