Ordenó el secuestro y asesinato de hija de mujer que le debía 40 dólares

El asesinato de una niña de apenas 6 años en la ciudad de Barranquilla ha conmocionado a todo Colombia por la extrema violencia con la que acabaron con su vida y por los motivos que llevaron a los autores a cometer tan atroz acto.

El cuerpo de la menor fue encontrado sin vida el día domingo en las aguas de un arroyo, luego que se reportara su repentina desaparición el sábado por la noche. Los primeros detenidos fueron un joven de 16 años y su tío.

El adolescente de nombre Randy confesó ser el autor material del asesinato por orden su tío, identificado como Jimmy Champan, quien le habría ofrecido 500 000 pesos colombianos (unos 150 dólares) para acabar con la vida de la niña.

Según el sicario, su tío le habría dicho que se trataba de una venganza, pues la madre de la menor le debía 150 000 pesos (alrededor de 40 dólares) y que al parecer se habría retrasado en los pagos.

El adolescente indicó a las autoridades que llevó a la niña hasta su dormitorio donde la mantuvo cautiva durante algunas horas para luego asesinarla, tal y como quien lo contrato le dijo que lo hiciera, a cuchilladas. “(Mi tío) me dijo que le pegara un puntazo, es decir, que la apuñalara”, reveló el joven, quien también violó sexualmente a la menor, informa Univisión.

“Ella entró en la habitación mía, que es la segunda. Yo cogí un cuchillo que tenía hace rato guardado en un multimueble. Cuando yo tomé el cuchillo ya (la niña) estaba en el cuarto, entonces yo me meto el cuchillo al lado derecho de mi cintura, yo la tomo por el brazo y le doy un puntazo por el cuello”, narró sin remordimientos, recoge el portal La Verdad.

Randy indicó que, tras asestar la cuchillada, increíblemente la niña seguía con vida y pedía desesperadamente que no la mate. Sin embargo, el joven no tuvo piedad de ella y se puso a pensar cómo acabar con su vida.

“Ella gritó, yo le dije que no gritara. Tomé una manga de una camisa que tenía en el cuarto y se la puse en el cuello. Yo cogí un canasto de ropa de color fucsia que tenía ahí y metí a la niña. Ella estaba viva, yo le dije que no hiciera bulla, la tapé con un saco color blanco y una camisa color gris con blanco. La tuve en el canasto como media hora”, continuó.

Tras planear cómo concluir con el crimen por el que le pagarían, el adolescente llamó a un taxista que lo conocía, sacó a escondidas a la menor y la llevó hasta a un arroyo donde la ahogó, a pesar que ella le pedía que no. “Yo la cogí del cuello y la ahogué (…). Ella me decía ‘Randy no, Randy no’, pero yo le tapaba la boca”, confesó.

Luego de ver que la niña había fallecido, abandonó el cadáver en las aguas y se fue a su casa como si nada hubiera pasado. Se supo que antes ya había estado envuelto en delitos de hurto por los que se les detuvo en innumerables veces.

Los indignados vecinos quemaron la casa de Jimmy Champan, el autor intelectual del crimen. La familia exige la máxima pena para él y su sobrino, para que se haga justicia por la muerte de la menor de 6 años.