EE. UU. intercepta seis aviones bombarderos rusos que ingresaron a su territorio

La tensión entre Estados Unidos y Rusia llegó hasta la troposfera. Este martes, EE. UU. interceptó a cuatro bombarderos y dos aviones de combate Su-35, pertenecientes a Rusia.

De acuerdo a un comunicado del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés), los bombarderos de Rusia —de largo alcance— ingresaron en la Zona de Identificación de la Defensa Aérea, que se extiende aproximadamente a 200 millas (320 kilómetros) de la costa oeste de Alaska.

NORAD fighters intercepted Russian bombers+fighters entering Alaskan ADIZ May 20. 2x Tu-95s were intercepted by 2x F-22s; a second group of 2x Tu-95+2x Su-35 was intercepted later by 2 more F-22’s; NORAD E-3 provided overall surveillance. The aircraft remained in int'l airspace pic.twitter.com/VrNuSWFOQm

Los aviones de combate F-22 de Estados Unidos y un sistema de alerta temprana y control aerotransportado E-3 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte "identificaron e interceptaron un total de cuatro bombarderos Tupolev Tu-95 y dos cazas Su-35 que ingresaron a la Defensa Aérea de Alaska Zona de identificación (ADIZ, por sus siglas en inglés) el 20 de mayo", dijo NORAD en un comunicado.

"Dos de los bombarderos rusos fueron interceptados por dos F-22, y un segundo grupo de bombarderos con cazas Su-35 fue interceptado posteriormente por otros dos F-22, mientras que el E-3 aportó vigilancia general", detalló la entidad.

Agregó que "los bombarderos y cazas rusos permanecieron en el espacio aéreo internacional y en ningún momento entraron en el espacio aéreo soberano de Estados Unidos o Canadá".

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el incidente en un tuit este martes, en el que explicó que los bombarderos Tu-95 "realizaban salidas programadas sobre las aguas neutrales de los mares de Chukotka, Bering y Ojotsk, así como a lo largo de la costa occidental de Alaska y costa norte de las islas Aleutianas".

"En ciertas etapas de la ruta, los aviones de Rusia fueron escoltados por los aviones de combate F22 del USAF. El tiempo total de vuelo superó las 12 horas", agregó el ministerio.

Four #Tu95MS strategic missile carriers of the Russian #AerospaceForces made scheduled sorties over the neutral waters of the Chukotka, Bering and Okhotsk seas, as well as along the western coast of Alaska and the northern coast of the Aleutian Islands pic.twitter.com/gS5egx5IeA