Hallan muerta a joven ballena con varios kilos de plástico en el estómago [VIDEO y FOTOS]

En una página de Facebook, se publicaron videos y fotos del hallazgo de una joven ballena de esperma muerta con varios kilos de plástico en el estómago. Activistas que luchan por el cuidado del medio ambiente se acercaron a la playa de Cefalú, un destino turístico muy visitado en Sicilia, Italia, donde se encontraba el animal.

La organización ambientalista Greenpeace Italia informó que la joven ballena de 7 años tenía "una gran cantidad de plástico en el estómago". "Acaba de comenzar una investigación de la muerte del cachalote y aún no sabemos si el animal murió a causa de esto, pero ciertamente no podemos fingir que no está sucediendo nada", se lee en el comunicado de Giorgia Monti, representante de la ONG.

Agregó que, en los últimos cinco meses, cinco cachalotes fueron encontrados muertos en las costas de Italia. En Facebook, se publicó un video donde se ve cómo médicos veterinarios realizan una necropsia a la ballena. "Estos son los calamares que comió la ballena y todo esto es de plástico", se exlica en el video.

Carmelo Isgro, colaborador en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Messina, participó en el procedimiento y compartió fotografías en Facebook. Estas muestran los restos que se hallaron en el interior del cachalote de esperma.

En uno de los videos, se ve a Isgro colocando el plástico que extrajo del cuerpo de la ballena en un contenedor de reciclaje. Se le escucha decir "es impresionante. Increíble". De acuerdo con CNN, el especialista aseguró que habían "varios kilogramos de plástico" dentro del estómago del animal.

"Es muy probable que sea la causa de la muerte. No hemos encontrado signos que puedan indicar otra posible razón", explicó. Isgro agregó que es muy posible que el plástico haya impedido que la ballena digiera la comida. "Todavía estoy en shock porque su vientre estaba completamente lleno, hinchado de plástico", opinó.

Manifestó que la ballena era muy joven, pues "sus dientes aún no han salido" y que estos animales viven, generalmente, entre 70 y 80 años. "El mar nos envía un grito de alarma, un SOS desesperado. Debemos intervenir de inmediato para salvar a las maravillosa criaturas que lo habitan", dijo Monti.