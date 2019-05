Abuelito se suicida colgándose de puente y explica motivos en desgarradora carta

Un hombre decidió suicidarse colgándose de un puente peatonal de la alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, y explicó sus motivos en una conmovedora carta.

El occiso decidió quitarse la vida del puente ubicado en la vía Circuito Interior de la capital mexicana el último sábado 18 de mayo, debido a que no quería ser una carga para su familia.

Vecinos que transitaban por la zona se percataron del hecho y lo reportaron inmediatamente al número de emergencia 911.

De acuerdo con A fondo Estado de México, la carta póstuma que el fallecido dejó decía lo siguiente:

“Con los días y tres cirugías de columna, mi salud se ha ido desgastando, mi cuerpo y mi salud, para no ser una carga he tomado esta decisión y pido que no se culpe a nadie… también es mi decisión que sean usados los órganos de mi cuerpo que sirvan para ayudar a otras personas”.

Tras lo sucedido, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de México realizaron el levantamiento del cuerpo. Horas después, los familiares del hombre se apersonaron para reclamar el cuerpo y realizar la identificación.

El caso se encuentra a cargo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mientras la Policía de Investigación analiza las cámaras de videovigilancia para esclarecer los hechos.